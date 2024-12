Profesor acusado de violar a menor en San Pedro dice ser inocente

“Yo soy inocente. Yo di las pruebas porque no me encontraba en el centro educativo. Ella dice que fue hace tres meses. Y todos saben que hace tres meses no había docencia”, fueron las palabras de Fernando Altagracia Peña Eusebio, profesor acusado de violar a una menor de 13 años en la escuela básica La Siria del municipio Quisqueya.