Mariano Cohn y Gastón Duprat escogieron a Guillermo Francella para protagonizar dieciséis historias, todos distintas, a la manera de “Relatos Salvajes” en el filme “Homo Argentum” aunque con un toque de distinción que los hace únicos: la brevedad. Son chispazos donde el protagonista se transforma en un ser contradictorio que representa algunos defectos del argentino de hoy, sobre todo de aquellos que pertenecen a una clase social alta.

Estamos en presencia de un trabajo protagónico de envergadura, donde Francella demuestra su maestría en la comedia (y en otras ocasiones en el drama), tanto en el cine como en la televisión y en el teatro. Aquí aparece vestido con esa dote de picardía propia de su personalidad dedicada a complacer los reclamos de cuanto guion llega a sus manos.

En este filme no importa que el chiste sea ya una historia gastada (“La familia italiana”, por ejemplo) o esté trillada por argumentos que ya hemos visto en otra parte (“La herencia”). Lo importante es que estos relatos proponen un tipo de conducta del ciudadano del país austral expuesto a manera de denuncia acerca de los males que provocan y de la ingeniería de una generación acostumbrada a usar al doble rostro para imponer sus propias sombras como ciertas y válidas que deberían destacar por otros asuntos mucho más cercanos a la personalidad del argentino, como pueden ser su inteligencia proba, sabiduría y arraigo a sus tradiciones culturales.

Guillermo Francella encarna a personajes que presentan conductas sociales cuestionables y los muestra tal y como son. Tal vez esa simetría basta para aceptar este filme que pudiera haber sido mejor si se extirpan algunas historias, se alargan otras y se rodea al protagonista de un guion más arriesgado.

Sea como fuere, este filme entretiene, se hace sentir y se convierte en material inolvidable para un espectador que se ve desnudo en la pantalla, sin importar su origen o destino porque en definitiva, asume defectos latinoamericanos que permanecen a lo largo del tiempo en cada país, con sus picardías, peculiaridades, tonos y carencias de humanismo.

Ficha técnica

País: Argentina. Año: 2025. Duración: 98 minutos. Dirección y Guion: Mariano Cohn y Gastón Duprat. Coguionista: Andrés Duprat. Reparto: Gillermo Francela, Eva de Dominici, Clara Kovacic, Miguel Granados y otros. Pemios: Platino del cine Iberoamericano: Dos nominaciones. Sinopsis: Se denuncia con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres y actitudes argentinas que invitan a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.