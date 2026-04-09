Sueño de trenes

Estamos frente a un relato conmovedor, una de esas historias duras, narradas como un cuento de hadas capaz de seguir un rastro de principio a fin. La fotografía reverdece ante el imponente paisaje de la tala de árboles, y tambien frente al rostro de su protagonista, sin olvidar esos momentos de la captura de la soledad en medio de un paisaje sorprendente, sorpresivo y difícil de transformarlo en arte. Es un filme de protagonismo y para algunos pudiera resultar insignificante debido a la simpleza del personaje. Pero esa insignificancia se instala en la necesidad de sobrevivir de un hombre común, sin saber que por unos pocos pesos sucumbe ante un delito forestal contra el entorno selvático, provocando todo tipo de penurias materiales. Pero ese hombre es feliz con lo que hace porque solo pretende llevar tranquilidad a su hogar y vivir feliz con los suyos ante el paisaje del agua, el fuego y el trinar de los pájaros.

Su mayor virtud puede ser a la larga su mayor defecto: la exploración directa de una caricatura a inicios del siglo XX llevada a este presente donde sus valores no son los mismos que aceptan las transformaciones. El tiempo narrativo parece forzado y los protagonistas priorizan intereses vitales cambiantes.

Para los que aman la emoción y sienten las derrotas del hombre como suyas, hay aquí una obra de arte imprescindible que reforzará el criterio de recomenzar de cero cuando la tragedia aflora.

Para los que van al cine a entretenerse con relatos de aventuras o historias de un superado ayer, no entenderán el trasfondo de esta cinta ni desviarán su mirada ante la sobriedad de su tecnología (muy de época), ni de la sobria dirección de actores encabezado por el aún poco valorado Joel Edgerton.

Pero para los que van al cine a disfrutar una obra de arte ya sea rural, comunitaria o citadina, tendrán aquí motivos suficientes para creen que el cine -y la vida- valen la pena disfrutarse hasta el último minuto.

Ficha técnica

País: Estados Unidos. Año: 2024. Duración: 102 minutos. Director: Clint Bentley. Guion: Greg Kwedar y Clint Bentley (sobre una novela de Denis Johnson). Premios: 4 nominaciones al Oscar incluyendo Mejor Película. Reparto: Joel Edgerton. Felicity Jones, William H. Macy, Kerru Condon y Nathaniel Arcand. Sinopsis: Es la historia de un jornalero que trabaja talando árboles en Idaho durante la construcción del ferrocarril en el Oeste norteamericano, a principios del siglo XX. Golpeado por la tragedia, lucha por adaptarse a su nuevo entorno.