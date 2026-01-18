Del ajedrez local

-En el listado OPEN de la FIDE - enero 2026- República Dominicana aparece en el lugar 86 del mundo y el 15 de América. Estados Unidos, India y China ocupan los tres primeros lugares.

-Estamos a mediados de enero y aún no se han publicado las fechas de los Campeonatos Nacionales, situación que conspira contra la preparación de los jugadores y jugadoras, más este año, que es olímpico, y que aspiran a obtener un buen resultado en el torneo para poder integrar el equipo nacional de cada género.

-Tampoco se ha publicado (como ya es costumbre) el Informe Económico de la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA). Quizás la Oficina de Acceso de la Información Pública del Ministerio de Deportes pueda brindar algunas estadísticas relacionadas con las subvenciones y patrocinios que la FDA recibe periódicamente del MIDEREC y de otras instituciones.

-La Copa Duarte se jugará este año en solo dos días, lo que le resta importancia y calidad a un evento que pudiera aprovecharse para foguear, en el Ajedrez Clásico, a los jugadores dominicanos. Este torneo se organizará en el Albergue Olímpico y no en los salones de la FDA.

-Y hablando del local de la FDA, muchos se preguntan qué pasó con la cacareada construcción de la segunda planta y por otra parte, si ya hay inversores para cuando se vaya la corriente eléctrica durante la celebración de un campeonato y no ocurra lo sucedido en el Campeonato Nacional Femenino 2025 que hubo que terminar una ronda decisiva con la luz de celulares.

-El último evento de calidad organizado en el local de la FDA fue el Campeonato Nacional 2025. donde se retiraron varios de los principales jugadores en protesta por diferentes aspectos organizativos.

-Terminó el año y no se efectuó, el antes tradicional, Campeonato Nacional por equipos, una verdadera fiesta del ajedrez con la participación de numerosos conjuntos del país. Asimismo, no se celebraron los Campeonatos Nacionales juveniles y sub20, entre otros eventos que “antes” eran estatutarios. Ya nadie recuerda la Copa Samanel, los Torneos abiertos, Los Inmortales, los Internacionales de Boca Chica y otros que mantenían a los jugadores activos y motivados gran parte del año.

-Por suerte para el ajedrez nacional, existen grupos independientes que con mucho esfuerzo y sacrificio realizan actividades: principalmente la Caribbean Chess Academy, de Carlos P. Abreu; la Academia Strong Chess, de Ruddy Méndez; el grupo Walfa Chess, muy activo en el interior del país con el Maestro William Arias al frente, CheckMate Series, RD, el grupo de TDR-StarChess y las actividades de simultáneas del Gran Maestro Ramón Mateo.

-Con gran éxito, el único GM del país, logró organizar a comienzos de enero el tradicional torneo del CODIA donde participaron alrededor de 50 jugadores y que fue ganado por el joven Candidato a Maestro Ángel Sebastián Lara, alumno de la Caribbean Chess Academy del MF Carlos P. Abreu. El torneo fue dirigido por el Licenciado y Árbitro FIDE Johnatan R. Mejía Sosa.

-Es de destacar que ya se organizó en La Romana el primer Campeonato Nacional del Juego Ciencia Gueides, un interesante y novedoso invento de Federico Díaz, quien a base de tesón e iniciativa viene promocionando positivamente a un “primo del Ajedrez”. El torneo contó con la participación de 8 jugadores y fue ganado por su creador. Felicidades, deseándole nuevos éxitos en el desarrollo de este invento dominicano.