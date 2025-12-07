El Prado en nosotros llega al Centro León

El Centro León y el Museo Nacional del Prado de España lanzaron el proyecto El Prado en nosotros, iniciando con uno de sus componentes que es El Prado en las Calles, ubicado en la verja perimetral de la institución cultural y en el Centro Histórico de Santiago. Este proyecto, que incluye un recorrido por toda la calle Benito Monción finalizando en el Parque Duarte, tiene como objetivo llevar la esencia y el prestigio de la pinacoteca madrileña directamente a los espacios urbanos, acercando su inmenso legado a la comunidad y dinamizando el entorno cultural local.

Esta actividad es fruto de una sólida alianza entre el Museo del Prado, Fundación Amigos del Museo del Prado, Fundación Eduardo León Jimenes y Centro León, con los auspicios del Kahkow y Banco Popular; y el apoyo de la Alcaldía de Santiago, Alcaldía de Santo Domingo y la Embajada de España en República Dominicana. Esta colaboración destaca cómo la cultura y la creación artística son pilares esenciales para el desarrollo, la educación y la cohesión social, promoviendo su accesibilidad a públicos de diversas procedencias.

El proyecto forma parte de la iniciativa El Prado en nosotros, que se desarrollará hasta septiembre de 2026 abarcando una gira que recorrerá Santiago de los Caballeros, Santo Domingo, Punta Cana y Baní, durante este período, se desarrollarán dos proyectos itinerantes y activaciones artísticas adicionales: El Prado en el Centro: exposición de la Colección Contemporánea de la Fundación Amigos del Museo del Prado, que se efectuará en distintas sedes: Centro León, Centro Cultural Banreservas, Centro Cultural de España, Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, Centro Cultural Rainieri y Centro Cultural Perelló; y La Residencia, un programa de apoyo que ofreció a los artistas dominicanos Polibio Díaz, Mayra Johnson y Fausto Ortiz, la oportunidad de interactuar con los fondos y espacios del Museo del Prado y del Centro León, generando un dialogo creativo que se traduce en obras de arte contemporáneo inspiradas en la historia y la riqueza cultural de ambas instituciones.

.

El acto de apertura contó con la presencia de la Dra. María Amalia León, presidente de Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León; Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago; Carlos Andújar, director de Museos; Miriam Redondo y Ricardo González, representantes de la Embajada de España en República Dominicana; y representantes del Centro Cultural Rainieri y del Centro Perelló, en las personas de Haydeé de Rainieri y Julia Castillo, respectivamente.

«En el caso de El Prado en las Calles, diremos que tiene una dimensión comunitaria que debemos valorar especialmente, porque somos seres diseñados para vivir en comunidad, en el cuidado, la protección y la educación recíproca, y ese sentimiento de seguridad que nos da el nosotros hay que defenderlo contra todo individualismo y a pesar de la velocidad que nos impone la sociedad actual. Por eso esta exposición, al instalarse en espacios abiertos y accesibles, convierte la ciudad en museo, y a sus habitantes en protagonistas. Las calles dejan de ser solo lugares de tránsito para volverse escenarios de encuentro y conversación. El arte nos convoca a detenernos, a compartir una palabra, a despertar una pregunta, tomar una foto, a recordar que somos comunidad; y en ese sentido, es una excusa formidable para la educación y el disfrute. Esta exposición también nos educa en ciudadanía, en respeto, en diálogo, en memoria y se convierte en un acto profundo de patriotismo», expresó la Dra. León.

El Prado en las calles un programa emblemático que inició su recorrido en 2011 y ha transformado diversos lugares públicos en escenarios de la pintura. A lo largo de su trayectoria, el programa ha permitido que ciudadanos de Santo Domingo, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, San Salvador y otras urbes del continente americano, disfruten de obras maestras reproducidas y expuestas en el espacio abierto.

.

La propuesta museística exhibe reproducciones fotográficas a escala de una cuidada selección de lienzos. El recorrido es una panorámica cronológica que abarca desde el siglo XII hasta los primeros años del XX, permitiendo al público conocer la evolución del legado pictórico occidental a través de las grandes escuelas de pintura de España, Italia, Flandes, Francia, Alemania y Holanda.

Un programa educativo y de actividades de animación cultural complementará la muestra mediante visitas mediadas y activaciones, vinculando los temas abordados en las obras con los recursos que ofrece este espacio.

El Prado en las Calles en Santiago estará abierta al público desde el 04 de diciembre del 2025, hasta finales de enero de 2026.