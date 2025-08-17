25 curiosidades de la saga de James Bond

Una de las sagas de películas más icónicas en la historia del cine es la de Bond, James Bond. Su profesión le otorga la denominación de “Licencia para Matar” y ha sido un ente de beneficios para las grandes compañías productoras; pero sobretodo de un personaje que ha cautivado a fieles seguidores durante más de 50 años como lo ha sido. Hemos querido resaltar algunas curiosidades que durante todo este tiempo lo han interpretado actores que se han consagrado para el deleite del público que gustan de este tipo de género.

Las mismas las hemos tomados de la página: https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a491849/james-bond-en-50-anecdotas.

Es para el deleite de nuestros amables lectores.

1. James Bond 007 es la saga más longeva del cine, se han estrenado 24 películas oficiales desde la premier de 'Agente 007 contra el Dr. No' en 1962. El último filme estrenado, 'Spectre', es la No.24º.

2. Comenzando con ''007 Casino Royale'', que se estrenó en 1952, el autor Ian Fleming escribió una novela de James Bond al año, hasta su fallecimiento en 1964.

3. Durante más de 50 años de historia cinematográfica, James Bond ha matado a más de 150 hombres y ha disfrutado de affaires amorosos con más de 40 mujeres.

4. Las tres cuartas partes de esas mujeres han intentado asesinarle.

5. El primer artilugio utilizado en una película de Bond fue el contador Geiger que apareció en 'Agente 007 contra el Dr. No'.

6. Las películas de James Bond han conseguido siete nominaciones a los Oscar, 'La espía que me amó' recibió tres de ellas y ganó dos.

7. (SPECTRE) es un acrónimo de Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion, que en español sería: Ejecutivo Especial para Contraespionaje, Terrorismo, Venganza y Extorsión.

8. Ian Fleming siempre escribía las novelas de Bond en su casa de verano llamada Goldeneye, situada en Jamaica.

9. Las ventas de las novelas de James Bond en Estados Unidos aumentaron en 1961, cuando el presidente John F. Kennedy incluyó “'Desde Rusia con amor'” en una lista en la que indicaba sus libros favoritos.

10. "Sólo se vive dos veces” fue la última novela de James Bond escrita por Ian Fleming que se publicó durante la vida del autor y salió a la venta en marzo de 1964.

11. '007 Quantum of Solace', con una duración de 106 minutos, es la película oficial de Bond más corta. Su predecesora, '007 Casino Royale', es la más larga y tiene una duración de 145 minutos.

12. Roger Moore es el James Bond más mayor de la historia, ya que interpretó al personaje en 1985, en la película 'En la mira de los asesinos', a la edad de 58 años.

13. Moore recibió la bendición de Connery en su debut en 1973 con 'Vive y deja morir', después de que el escocés rechazara interpretar el papel por 5,5 millones de dólares.

14. George Lazenby es el actor que ha interpretado el personaje de James Bond más joven en la película “007: Al servicio secreto de su majestad” a la edad de 30 años.

15. Ian Fleming quería que su primo Christopher Lee interpretara al Dr. No en la primera película de Bond. Lee aparecería después como Scaramanga en el film de 1974, 'El hombre de la pistola de oro'.

16. La novela de “'El hombre de la pistola de oro'” se publicó en formato cómic en el periódico Daily Express del 10 de enero al 10 de septiembre de 1966.

17. Para grabar la secuencia de la persecución en barco de la película de 1999, 'El mundo nunca es suficiente', se necesitaron siete semanas, ya que los productores tuvieron que lidiar con las restricciones de velocidad de 9 millas por hora del río Támesis.

18. El decorado de 007 en los Estudios Pinewood se construyó para el film de 1977, 'La espía que me amó'. Aunque hubo que restaurarlo debido a un incendio que se produjo en 2006 y fue reconstruido. El nuevo edificio, que tiene casi 5.500 metros cuadrados, es el mayor set de Europa.

19. El elegante transporte que utilizaba Bond en 'La espía que me amó', cuando viajaba del USS Wayne a Atlantis, fue la primera moto acuática de la historia. Se trataba de un prototipo creado por un ingeniero llamado Nelson Tyler con un motor Suzuki de 50 caballos de potencia.

20. Los espectadores con ojo avizor también se habrán dado cuenta de que en el laboratorio de Q en 'Muere otro día' aparecen el cocodrilo submarino y el jet Acrostar de 'Octopussy', junto con los zapatos con cuchillo de Rosa Klebb, que también se pudieron ver en 'Desde Rusia con amor'.

21. El jet Acrostar BD-5J que aparecía en la secuencia de apertura de 'Octopussy' tiene 3.650 metros de envergadura y puede alcanzar velocidades de hasta 510 kilómetros por hora.

22. Tanto Sean Connery, como George Lazenby, Roger Moore o Timothy Dalton llevan todos, el reloj Rolex Submariner. Sin embargo, Pierce Brosnan y Daniel Craig, sólo llevan relojes Omega Seamaster.

23. Q ha aparecido en 19 películas oficiales de Bond y se hace referencia a él con su verdadero nombre, Mayor Boothroyd, en 'Agente 007 contra el Dr. No', 'Desde Rusia con amor' y 'La espía que me amó'.

24. El aclamado motorista francés, que además posee varios récords mundiales, Jean-Pierre Goy fue el encargado de la conducción de todos los vehículos en el film de 1997, 'El mañana nunca muere', incluido el salto de 21 metros de altura desde un edificio a otro que estaba 6 metros más abajo. Esta escena fue sin duda la más impresionante, teniendo en cuenta: el peso de la moto BMW R1200, además del hecho de que él se negara a hacerlo con arnés y que llevaba a otro pasajero.

25. El tanque que Bond requisa en 'Goldeneye' es un T-80 soviético, una bestia de 46 toneladas que funciona con un motor de turbina y 1.250 caballos de potencia.