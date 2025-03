La simultánea del parque mirador Sur, un espectáculo agradable

La reciente Simultánea de ajedrez efectuada en el Parque Mirador Sur de Santo Domingo constituyó una hermosa actividad donde acudieron docenas de personas prestas a jugar ajedrez y otras, como observadoras de una maravillosa faena.

Organizada por el único Gran Maestro dominicano, Ramón Mateo, la Simultánea del pasado 22 de febrero se enmarca en el año del Ajedrez Social proclamado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). La misma contó con el apoyo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y la presencia del Doctor Dr. Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de dicha institución.

Alrededor de 75 jugadores disfrutaron de una buena tarde ajedrecística al enfrentarse al GM Mateo, al Maestro FIDE Nelson Alvarado y al Maestro Internacional Pinal Borges.

Esta Simultánea se suma a la organizada en plena pandemia del Covid-19 por el propio Gran Maestro en el Parque Colón de Santo Domingo en marzo de 2021, con la presencia, además, del GM español Francisco Vallejo y los Maestros Internacionales Josué Araujo y Pinal Borges. Asimismo, en mayo de ese año se organizó una elegante Simultánea en la Quinta Dominica, un espacio cultural de la Zona Colonial en la capital dominicana.

Otra Simultánea organizada por Mateo, fue la del pasado sábado 7 de diciembre efectuada en las ruinas del Monasterio de San Francisco, en el barrio San Antón de la Capital dominicana, respaldada también por INDOTEL.

Precisamente INDOTEL, conjuntamente con Mateo, está interesado en llevar el ajedrez, no solo a diferentes rincones de la geografía nacional, sino también, a los establecimientos penitenciarios del país, incluso, con la idea de crear clubes de ajedrez en esos centros.

Es muy importante el respaldo de esta entidad a las actividades del Ajedrez Independiente que se han realizado en Santo Domingo, así como a los proyectos mencionados anteriormente.

La experiencia personal, que he brindado decenas de Simultáneas en parques, centros educativos, cárceles, clubes, etc., me permite afirmar que las mismas constituyen un importante factor en el desarrollo del ajedrez, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Muchos de los jóvenes talentos que posteriormente triunfan son descubiertos, o comenzaron motivados en una Simultánea.

Bien concebida y organizada, la Simultánea es una actividad instructiva para el simultaneado, que aprende de su partida con un Maestro y es un buen fogueo para calibrar su nivel de juego ante un rival superior. Celebrada en un parque público es un “espectáculo social” que atrae a conocedores o no del Juego Ciencia, que al ver una escena donde un ajedrecista se enfrenta a 20-30 jugadores, le provoca un interés que lo encamina a conocer los pormenores del juego y que luego se lo trasmite a sus hijos, familiares, colegas de trabajo, etc., lo que conlleva a la difusión espontánea del Noble Juego.

Con estas Simultáneas, el Gran Maestro Ramón Mateo ha señalado un patrón para todos los interesados en que el ajedrez dominicano enfile la nave hacia mejores aguas. Se debe revertir el tiempo perdido durante los últimos años donde el país ha retrocedido en el ámbito internacional, en la calidad y masividad del deporte. Las Simultáneas constituyen un buen camino para la masificación del ajedrez porque en la misma pueden participar escolares, juveniles y aficionados de cualquier nivel, sexo y edad.

¡Luz verde al Ajedrez Social e Independiente!