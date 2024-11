Zoe Saldaña siempre da la talla, no por ser dominicana, sino porque sabe ser actriz. En esta película de Jacques Audiard (con cierto olor de Almodóvar), ella canta, baila, actúa y convence. Su origen latino no la hace segunda de nadie.

Tal vez sea ella quien se lleve las palmas (profesionalmente hablando) en medio de esa madeja de lugares comunes y episodios ya gastados dentro de las películas de narcotraficantes que inundan cine contemporáneo. “Emilia Pérez” es un musical que se salva por Zoe Saldaña. A su canto, a su baile y a sus movimientos precisos, balanceo rítmico y entrega al proyecto de Jacques Audiard se debe el mayor esplendor. Cuando ella aparece en pantalla, el filme toma altura profesional y derrocha un arte no visible en otras de las tantas situaciones que se insertan en su filme. Es interesante la idea de que un capo mexicano se convierta en mujer y que un transgénero en la vida real lo interprete. Lo que sí no queda del todo claro es esa parada superficial que presenta el referido personaje, sus movientos lentos, cansados, maniqueos y a todas luces fuera de control. Parece que el director eligió mal a su protagonista o este no estaba preparado para asumir un papel complejo que requería algo más que un arreglo externo para transformarse mujer. Su pareja, Selena Gómez, defrauda porque no responde a un personaje que sufre una catarsis moral. Es lineal, sin colores visibles y desde que aparece en la pantalla se sabe que en su hermosa cabeza solo reluce un par de tennis marca Nike.

Edgar Ramírez encarna a otro de los tantos personajes que lo han estereotipado en su carrera. Aquí es el capo latino por excelencia, chantajista, taimado y dispuesto a todo. Por último, Adriana Paz, la supuesta cuarta protagonista, solo transcurre unos pocos minutos en la pantalla con su rostro de asombro, su mirada suplicante y sus lágrimas de cocodrilo.

Mucho ruido y pocas nueces levanta esta obra que pudo haber sido lo que no fue. Solo dos cosas la salvan: su corte musical y la actuación de Zoe Saldaña.

Ficha técnica.

País: Francia. Año: 2024. Duración: 130 minutos. Director y guion: Jacques Audiard. Reparto: Carla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez, Edgar Ramírez y Adriana Paz. Premios: Cannes, tres nominaciones y dos premios; San Sebastián: Nominada a Premio del Público. Cinco nominaciones al Festival de Cine Europeo. Sinopsis: Sobrecualificada e infravalorada, Rita es una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe de un cartel a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre.