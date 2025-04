Más de una de decena de conciertos y actividades suspendidos por tragedia del Jet Set

Más de una decena de actividades y conciertos, pautados para estos próximos días, fueron suspendidos por respeto y solidaridad con el pueblo dominicano por las más de 200 víctimas que dejó la tragedia del Jet Set, ocurrida el pasado 8 de abril.

A los conciertos suspendidos de El Blachy, Eudis el Invencible, Wason Brazoban y Héctor Acosta, se sumaron los de Ha*Ash, Dj Adoni, Marcos Yaroide y Chiquito Team Band. También otras actividades como el Mercado del Barrio Chino, entre otros.

El concierto del dúo mexicano Ha-Ash que estaba pautado inicialmente para el martes 8 de abril, luego para el 13, ahora se pospuso por segunda vez, para el 15 de junio.

“Informamos que asistiendo a la extensión del duelo, por decreto presidencial de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, el concierto de Ha*Ash ha sido reprogramado para el 15 de junio de 2025 a las 8:30 de la noche en el Teatro Nacional Eduardo Brito”, informaron los organizadores.

Todos los boletos serán válidos para la nueva fecha.

“Esta nueva programación del concierto obedece también a nuestra muestra de solidaridad con las víctimas y sus familias en ese trágico momento”, dijeron.

El mezclador dj Adoni también pospuso tres presentaciones que tenía pautadas en Estados Unidos en los próximos días.

“Con el corazón en la mano, Dj Adoni pospone sus tres presentaciones pautadas para este fin de semana, en solidaridad y respeto al profundo dolor causado por lo ocurrido recientemente en Jet Set”, informó su equipo.

Igualmente, Chiquito Team Band suspendió las presentaciones que tenía pautadas en EE.UU. como parte de su gira por ese país.

“Estamos pasando por un momento difícil. Nosotros apenas hace tres semanas estuvimos en ese lugar, ustedes no se imaginan lo que se siente eso… Le tenemos que dar gracias a Dios por la vida y por la oportunidad que nos da cada día”, dijeron Rafael Berroa y Emmanuel Frías en un video colgado en las redes sociales.

Asimismo, Marcos Yaroide pospuso su concierto del 12 de abril en Orlando, Florida, para el 12 de junio “debido a la difícil situación que atraviesa nuestra querida República Dominicana”.

La inauguración del centro comercial Àgora en Santiago, pautado para el sábado 12 de abril, también fue pospuesta. “Esta decisión responde a nuestro profundo respeto por la memoria de quienes han perdido la vida y al deseo de acompañar, con sensibilidad y empatía a todos los hogares dominicanos que hoy atraviesan un momento de dolor”, publicaron en un comunicado.

También el tradicional tradicional Mercado del Barrio Chino programado para este sábado 12 y domingo 13 de abril, fue cancelado por “respeto al dolor colectivo que atraviesa la nación tras la trágica explosión ocurrida en la discoteca Jet Set”.

El Blachy informó que canceló todas sus presentaciones de Semana Santa dentro y fuera del país.

“Con el corazón en duelo y profundamente consternado por la trágica pérdida de vidas ocurrida tras el colapso del techo en la discoteca Jet Set, donde partieron figuras valiosas como nuestro eterno Rubby Pérez —la voz más alta del merengue—, así como representantes del ámbito político, empresarial, deportivo y social, tomó la decisión de suspender todas mis presentaciones tanto en República Dominicana como en Estados Unidos”, informó El Blachy en un comunicado.

Agregó: “Hoy no hay tarima, no hay fiesta, no hay alegría… solo silencio, reflexión y respeto por quienes ya no están”.

Igualmente, Wason Brazobán suspendió todas sus actividades de abril. “Que esta Semana Santa sea la más santa de todas y que Dios esté con nosotros”.

El bachatero dominicano Eudis El Invencible anunció también la suspensión de todas sus presentaciones artísticas, en señal de respeto y solidaridad por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.

"Ahora mi deber es unirme al dolor de los familiares, por tan irreparables pérdidas", sostuvo el también senador de la provincia Monseñor Nouel por el Partido Revolucionario Moderno.

Por igual, el empresario y productor musical Tito Flow anunció la cancelación del show del exponente urbano Eladio Carrión, pautado para este sábado 12 en la discoteca Level.

Gilbert Rodríguez, nombre real del empresario, comunicó la decisión con un video en el que expresó que la decisión "obedece a un acto de empatía con el profundo dolor que embarga al país".

"No tenemos mente para estas actividades, le quiero pedir disculpas por ello. Eladio es como un hijo adoptivo de RD. Tomamos esta decisión porque no tenemos ni la mente ni el corazón para actividades", expresó Tito Flow.

La medida fue tomada luego de que se declarara duelo nacional, tras el colapso del techo del emblemático centro nocturno de la capital, un suceso que ha conmocionado al país

"Todas las actividades canceladas hasta nuevo aviso, duelo nacional por la tragedia ", escribió en sus redes sociales.

Asimismo, la actividad "Juan Dolio es la vuelta: SS25" fue suspendida por solidaridad con víctimas del siniestro.

“Estimados seguidores y amigos. Con profundo pesar, debemos informar la cancelación del evento "Juan Dolio es la vuelta", programado para el 18 y 19 abril en la pista del Go-Kart Juan Dolio”, se informó.

El cantante Héctor Acosta pospuso el concierto que ofrecería este sábado 12 en la ciudad de Bonao, en la cual nació y reside.