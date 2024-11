“Hace falta mayor colaboración entre las universidades”

En días recientes tuve la posibilidad de participar del 9no Congreso de Ingeniería Loyola, COIL 2024, durante el encuentro conversé con el Dr. Carlos Pereyra, director de la Facultad de Ingeniería del IEESL, en este espacio le comparto parte de nuestra charla.

JP- Uno de los signos visibles del siglo XXI es que parece todo el conocimiento está en internet, ¿ante eso, cuál debe ser el rol de las universidades hoy?

Carlos Pereyra- Días atrás estuvimos en una charla de un colega, el Dr. Julio Sánchez Maríñez, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) donde él decía que las universidades tienen funciones en dependencia del contexto. La realidad del siglo XXI implica una nueva transformación de las instituciones de educación superior. El uso intensivo de la tecnología ha ido cambiando la función profesionalizante que durante el siglo XX tuvieron las universidades. La educación superior hoy, debería ser un espacio donde se crean múltiples redes o vinculaciones de debates para encontrar soluciones, ideas o conclusiones. Se va imponiendo una universidad que promueve la interacción al interior de la comunidad académica, pero, sobre todo, la vinculación entre la universidad y la sociedad.

JP- Eventos como el COIL ¿cree que promuevan ese rol de la universidad?

Carlos Pereyra – Cuando se crean congresos o eventos de esa naturaleza se piensan con la posibilidad de que el estudiante tenga una experiencia de aprendizaje diferente a la norma del aula y eso le permite obtener un conocimiento que no forma parte de los libros y la formación habitual que está recibiendo. Las instituciones lo hacemos pensando en crear algo que en el día a día el estudiante no está viendo. Lo malo es que a veces se tornan estos eventos en espacios de recreos y luego los involucrados, lejos de estar en el proceso académico, lo que están es divirtiéndose, pero aún así, siempre hay alguien que va a ser impactado. No será la mayoría, pero siempre alguien se deja afectar.

JP- El COIL tenía como lema: “Innovación para el desarrollo”, ¿qué es el desarrollo para usted?

Carlos Pereyra- El desarrollo yo lo concibo como algo más allá de lo económico. En República Dominicana los titulares son espejismos que muchas veces hablan con respecto al crecimiento económico. Llevamos 50 años creciendo en distintas tasas y sin embargo ese dato no se ve en la realidad. De la forma en que yo lo concibo, este desarrollo debe ir enlazado con la sostenibilidad de los recursos para la posteridad. Mi trabajo de tesis doctoral fue sobre los distintos elementos que podían crecer en una comunidad y explicaba que esto debería ser de forma equilibrada. Un grupo social no debe desarrollarse ajeno a su ambiente. Los contrastes de un grupo social con grandes beneficios materiales y otro dejado atrás traen varios problemas como la marginalidad y la violencia.

JP- ¿Entre las universidades de República Dominicana existe competencia o colaboración?

Carlos Pereyra- Me gusta pensar que hay vínculos reales, no solo discursivos. El COIL fue un ejemplo de esto, pues múltiples académicos de distintas instituciones nacionales participaron. Lo que sí deseo constatar es que la colaboración para el sistema de educación superior del país es algo reciente y para mejorarlo debemos mirar otros contextos. En Europa las universidades tienen espacios comunes que posibilitan a los estudiantes transitar de un campus a otro sin dificultad, en nuestro país, que es simplemente un “país”, han existido solo pequeños ensayos. Deseo culminar con esta reflexión que espero se entienda de forma positiva: creo que hace falta una mayor colaboración entre las universidades, y entre ellas y la sociedad.