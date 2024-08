El Conde de Montecristo

Un buen guion determina una buena película. Es lo que sucede a este reciente remake de la célebre novela de Alejandro Dumas (padre). El guion adaptado ha sido celosamente llevado a la pantalla con pucritud. La cinematografía, el acertado manejo de la cámara, la majestuosidad del vestuario y el maqullaje, la ambientación, el decorado y el juego de claro-oscuro que reina en los momentos claves de a historia hacen de este film una de las versiones más ambiciosas. Al igual que Arturo Pérez Reverte, me quedo con la novela, mucho más aguda y compleja. También prefiero la caracterización de 1934 (Rowland V. Lee, EE.UU. 113 minutos) por el apegamiento de sus protagonistas al cine a partir de su sencillez y el acertado manejo de los efectos visuales, en un contexto mucho más precario.

Alabo el cine francés por su insistencia en presentar a las nuevas generaciones versiones modernas de su gran literatura como “Las ilusiones perdidas”, “Los tres mosqueteros” (mucho más “liberal”), “Eugenia Grandet”, “Madame Bovary” y otras que vienen en camino.

En cuanto a la presente versión, a pesar de sus indudables méritos artísticos, conspira la débil dirección de actores (exclusyo de esta generalización al actor italiano Pierfrancesco Favino em el personaje del avate Faria, libra por libra, muy distante y distinto al resto del elenco) y la inclusión de personajes y tramas ajenas al libro y que complican una trama de por sí complicada.

No dudo que estemos en presencia de una buena película, distinta al gran porciento de boberías que hoy se bautizan con el nombre de películas. Rescata la herencia de llevar al cine la buena literatura, y si sus protagonistas no son creíbles, es porque la concibieron como lujosa exposición para ejecutar una venganza y no como la gran novela que ha sido desde su publicación en 1844.

Ficha técnica:

País: Francia. Año: 2024. Duración: 174 minutos. Directores:Mathieu Delaporte y Alexandre de La Patelleire (sobre una novela de Alejandro Dumas). Premios: Festival de Cannes (Selección Oficial fuera de Concurso). Reparto: Pierre Niney, Pierfrancesco Favino, Oscar Lasage, Anaís Demouster, Anamaría Vartolomei, Laurent Laffite, Julien De Saint Jean y Patrick Millie. Sinopsis: Edmundo Dantés es un triunfador. Por fin podrá casarse con el amor de su vida, la joven Mercedes. Pero su éxito inspira celos desde varios frentes. Traicionado por sus rivales es encerrado, sin juicio, en la presión del Castillo de If, de por vida.