Melody calientan motores para Eurovisión 2025 a un mes del certamen

La representante española en el Festival de Eurovisión 2025, Melody, aterrizó en Londres este domingo junto a más de veinte delegaciones participantes, para calentar motores a un mes del inicio del certamen europeo.

La artista sevillana atendió a EFE antes de subirse al escenario del Here On Outernet para la fiesta London Eurovision Party (LEP) y dijo estar viviendo un momento "único" y de mucha intensidad, antes del festival que tendrá lugar en Basilea (Suiza) los días 13, 15 y 17 de mayo.

"Estoy muy feliz, muy contenta. Lo que es la música y el mundo del arte yo creo que te lleva a conocer mucha gente, muchos momentos, y en sí crear algo tan bonito como va a ser la actuación del festival es algo impresionante", confiesa Melody.

Desde su victoria en el Benidorm Fest con su canción 'Esa Diva', la de Dos Hermanas cuenta que ha hecho "algunos cambios" de cara a su propuesta de Eurovisión.

La versión con la que acude es de corte más internacional grabada en el Reino Unido y con una puesta en escena que, sin desvelar detalles, promete "sacarle mucho más partido y más provecho" al tema.

Tras triunfar en la fiesta eurovisiva de Ámsterdam (Países Bajos) y antes de la de Madrid la semana próxima, Melody asegura que su gran as en la manga para convencer al público europeo -y esta noche al británico- es la fortaleza vocal de su canción en directo.

"El show de la semana pasada en Ámsterdam vino de maravilla porque como yo digo el artista realmente hay que verlo en el escenario, así que estoy muy contenta por el cariño y por todos los bonitos comentarios que estamos recibiendo", añade.

Un noruego malagueño

Sin embargo, Melody no será la única en poner el toque español en Suiza, ya que el representante de Noruega, Kyle Alessandro, tiene sangre malagueña.

"Mi padre es español, nació en Madrid y a los siete años se mudó a Málaga. Mi madre es noruega, pero criada en Fuengirola y de ahí se mudaron a Noruega", explica a EFE Alessandro, que revela que la coreografía de su canción 'Lighter' (Mechero) incluye "pasos inspirados por flamenco y por el pasodoble".

Alessandro, de 19 años, asevera que, como fiel seguidor del certamen, su sueño de actuar en Eurovisión "se ha vuelto real" y recuerda que, cuando tenía nueve años, en el karaoke de un hotel de Benalmádena siempre salía a cantar 'Sound of Silence', de Dami Im, representante de Australia en 2016.

A 30 días del comienzo del festival, las casas de apuestas sitúan como favoritas a la victoria a Suecia, representada por el trío de comediantes sueco-finés KAJ con su oda a la sauna 'Bara Bada Bastu' y a Austria, abanderada por el joven austriaco-filipino JJ y su íntima balada operística 'Wasted Love' (Amor Gastado).

"Hay un pelín de presión porque la gente espera mucho. Me siento completamente agradecido de ser uno de los favoritos. No puedo describirlo, me alegra el corazón, pero intento no mirar mucho las apuestas y trato de disfrutar del momento y vivir la experiencia como viene, porque es algo que solo pasa una vez en la vida", relata JJ.

La propuesta austriaca también tiene 'marca España', pues cuenta con el alicantino Sergio Jaén a cargo de la dirección artística -al igual que Finlandia y Chipre-, y gran parte del equipo es ibérico.

"Me encanta Sergio (Jaén) y todo el equipo. Todo el mundo es encantador. Los españoles tienen mucha energía y cha cha cha (ríe) y los filipinos también tenemos sangre española", comenta JJ.

La mezcolanza de países, artistas y canciones parece ser una tendencia en esta edición de Eurovisión.

Un ejemplo es el participante por San Marino, el conocido DJ italiano Gabry Ponte, excomponente de Eiffel 65, que representará a la serenísima república con la canción 'Tutta L'Italia', originalmente el himno oficial del Festival de Sanremo 2025.

Un total de veintitrés participantes de Eurovisión 2025, junto a representantes de años anteriores, actuarán en la London Eurovision Party este domingo en un concierto presentado por Alexandra Rotan (Noruega 2019), Kaleen (Austria 2024) y el periodista Paddy O´Connell.