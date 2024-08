El cine de Milos Forman se persigue a los actores sin hacer muchos sacrificios. Sus temas homenajean la irreverencia. Transcurren entre música, drama y testimonio epocal, sin preferencias entre uno y otro. Unos pocos ejemplos de su cinematografía nos permiten admirarlo: “Hair” (1979), “Amadeus” (1984) y “Alguien voló sobre el nido de los cucos” (1975). Estos filmes pretenden reproducir la rebeldía frente al status quo.

El guion adaptado de“Alguien voló sobre el nido de los cucos” aporta sorpresas pocas veces vistas. El guion está tan bien escrito y concebido que disfrutarlo es la gran opción. Los diálogos son martillantes y las escenas no tienen desperdicio. La puesta en escena transcurre en espacios cerrados (la sala de un sanatorio para enfermos mentales), con algunas escapadas, como la fuga de los enfermos hacia el mar, entre otras pocas. El resto transcurre dentro de un hospital psiquiátrico lleno de preguntas sin respuestas y unos personajes que hablan con la mirada.

Jack Nicholson, inmenso, se roba laa película. Tal vez sea su actuación más recordada. Pero este film no solo sobresale por su guion y el protagonismo de Nicholson como ser que ama la libertad e imbuye cierta esperanza entre los enfermos. Hay un transfondo humano, una marcada división social entre pacientes y enfermeros que evidencia el trato de subestimación que existe los primeros. Esta difrencia no solo aparece en las miradas temerosas de estos hacia los segundos, sino también en el autoritarismo. El espectador nunca sabe lo que va a pasar entre escena y escena. Esa es la gran virtud del filme. En esas circunstancias, el ejercicio del poder triunfará sobre quienes no esperan en la vida más que un nuevo amanecer para resguardarse en órdenes arcaicas, medicamentos inútiles, e imposiciones fuera de contexto.

Ficha técnica:

País: Estados Unidos. Año: 1975. Duración: 133 minutos Director: Milos Forman. Guion: Bo Goldman y Lawrence Hauben sobre una novela de Ken Kesey. Reparto: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Brad Dourif, William Redfield, Mews Small, Sydney Lassick, Will Sampson, Christopher Lloyd y Danny DeVito. Premios: Cinco Oscar como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guion Adaptado. Sinopsis: Un condenado por asalto, de espíritu libre, vive contracorriente. Es recluido en un hospital psiquiátrico. La inflexible disciplina del centro acentúa su contagiosa tendencia al desorden.