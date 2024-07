El que mucho habla, jaita

Me llamo Dinora Zuleica Yrradiante, de los Yrradiantes de San Francisco de Macorís, y gracias al talento que despliega este cuerpo ñoño donde quiera que lo lleven, todo el mundo en esta isla me conoce como La reina de la bachatica, lo que siendo muy sincera, constituye la forma que a mí –su majestad de la bachatica, como me dice España- más me gusta ser llamada, modestia aparte.

Lo cierto es que sólo he dado un concierto en El bar de España, Gran Granado o nuevo Granadillo, quién sabe cómo es, y la verdad es que fue muy de mi agrado esa tocada, tanto que terminamos medio enredados yo y España. Pero no le pongan caso a los amores, que soy artista y eso hace sudar mucho amoi, como dicen por mi casa.

Mira, así mismo como se iluminó el bar con mi llegada en la jipetona mamey, así mismo se va a iluminar la capital cada vez que yo cante, y eso fue sin amores, al pelo, ahora es que se va a sublevai la capitai –como dicen allá-, ya España está negociando con productores para hacer un relanzamiento de mi carrera. Eso sí, le dije que aguante un chin, que yo acabo de llegar de Hatillo y esta capital con to y la jeepetona no es nada fácil, siempre un julepe, to pa ahora mismito, pa ya, pa juyendo y mucha gente en el medio, mucha gente hasta abajo e la tierra, santísimo ¿y qué prisa es que llevan? pero te vua decí la verdad, ahora callaíta aquí y sin mucha bulla yo como que me voy a encariñá con España. Mejor lo dejo ahí, que por allá había una doña que decía una gran verdad: Ei que mucho habla “jaita”.