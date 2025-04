En Jet Set nunca hubo revisión estructural, afirma Antonio Espaillat

El gerente de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat, explicó que este centro de entretenimiento tenía un seguro que cubría cualquier acontecimiento que pudiera ocurrir, aunque dijo no estar seguro de que la entidad que tenía contratada llegara a hacer una evaluación previa del lugar. "No estoy seguro, entiendo que tal vez no, pero no estoy seguro".

Espaillat explicó que la discoteca nunca recibió ningún tipo de reparación durante los años que ha tenido en función: "¿Nunca se hizo? (preguntó la periodista Edith Febles), y el respondió: "Ningún tipo de reparación".

Manifestó que a este espacio visitaban diferentes entidades para supervisión, como bomberos para revisar las salidas de emergencias y extintores, también del Ministerio de Trabajo para confirmar la cantidad de empleados que se tenían, "las cosas rutinarias".

También personal del Ministerio de Salud Pública asistía para verificar cosas como si los vasos estaban limpios, pero resaltó que nunca hubo una revisión estructural.

Espaillat habló para el programa El Día (Telesistema, canal 11), entrevistado por la periodista Edith Febles, siendo esta la primera conversación que ofrece luego de la tragedia que vistió de luto a República Dominicana.

Sobre los comentarios de que este desplome de techo que le arrebató la vida a más de 200 pudo ser negligencia, el propietario manifestó que se siente impotente, "si hubiera habido algo que me hubieran dicho, mira, hay que chequear esto, aquello, lo otro, yo lo hubiera hecho. Yo estaba ahí, mi familia estaba ahí, mi hermana estaba ahí, o sea, cómo ¿yo no lo iba a hacer?".

Sobre las consecuencias que podrían cargar consigo por el hecho, dijo: "yo no sé, yo vine, yo estoy aquí, es la primera vez en vida que estoy viviendo algo como esto. Yo estoy aquí".

Espaillat dijo que lo más difícil de esto ha sido ver el dolor de todos los que están viviendo esta tragedia, el dolor de su familia, de sus amigos y el dolor de los empleados.

Además, explicó que después de este hecho su vida no será la misma, pero que debe seguir adelante porque tiene que ayudar a todas las personas que pueda.

El empresario dijo que la primera persona que quiere saber qué fue lo que pasó es él y aseguró que dará el frente y “no irá a ningún lado”.

El desplome del techo de Jet Set

La tragedia de la discoteca Jet Set ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando colapsó el techo del establecimiento mientras se realizaba una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez.

Este desplome dejó un saldo de 232 fallecidos confirmados, según informaron las autoridades dominicanas.

Entre las víctimas fatales se encontraba el propio Rubby Pérez, y la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz, quien también falleció tras resultar gravemente herida en el colapso. Además, alrededor de 189 personas fueron rescatadas con vida, aunque varias permanecen hospitalizadas con pronóstico reservado.