50 años de Radio Seybo

Radio Seybo arriba a sus primeros 50 años de existencia en este 2024 y es un buen momento para dar gracias a Dios por las vidas transformadas desde sus hondas hercianas. El logo de la emisora es un campesino trabajando la tierra portando un radio. Significa la lucha por la dignidad compartida con las familias desalojadas de sus casas y de sus tierras por la codicia de poderosos.

Hace unos meses visité la provincia y en diálogo con el P. Miguel Ángel, director de Radio Seybo, le expresaba mi inquietud por no saber con exactitud cuántas personas escuchaban la radio que coordino en San Cristóbal. Él me dijo una frase que conservo en la memoria: “la mística de la radio Julio no es tanto tú saber cuántos te escuchan, sino, cómo ustedes escuchan a la gente, sobre todo, los más vulnerables”.

En esa teología se fundamenta el día a día de la emisora pues, su opción por los pobres representa, en primer lugar, abrir bien los oídos para escuchar su condición de inhumanidad, a causa del aplastamiento cotidiano que sufren de su dignidad. Luego de descubrir qué provoca esta situación de injustica con desprendimiento, se desolidarizan de esos elementos, sean personas, relaciones o estructuras. Así, logran optar por un estilo de vida que sea coherente con su esencia. Ese modo de ser medio, tiene riesgos, Jesús también lo sabía.

La misión de Radio Seybo es: "acompañar a la sociedad seibana en sus luchas hacia la conquista del Buen Vivir involucrándose en los procesos encaminados a lograr cambios justos y dignos prestando atención a los más desfavorecidos. Promover, vigilar, participar y orientar a la comunidad seibana, dándole vida a la esperanza de la ciudadanía desde los valores del Evangelio".

Fr. Luis Oregui o.p. solía decir: “no será fácil entender la vida y la historia de El Seybo, su provincia y buena parte del Este del país sin hacer referencia a Radio Seybo”, eso es verdad. Desalojadas de sus casas y de sus tierras por la codicia de empresas multimillonarias, los habitantes del pueblo se refugian en la radio, saben que ahí las puertas estarán siempre abiertas para caminar junto a ellos, su voz tiene la palabra y los micrófonos han servido de plataforma argumentativa para juzgar al poder. Su eqipo prefiere correr el riesgo de intentar cambiar la realidad a su alrededor que tener la seguridad de perder la alta sustancia social de su programación.

Israel ha sido privado de la visión, pero anda en la cabina de la emisora como pez en el agua, su voz es una marca provincial. Él representa un testimonio de tantos talentos humanos que en la emisora han encontrado un propósito a su vida.

Antes de hacer este escrito le pedí al P. Miguel Ángel o.p. algunas informaciones para investigar y me gustaría terminar con una de los párrafos que él me compartió pues ilustra muy bien el sentir de esta emisora: “Quedan muchos detalles por escribir. Cada día en la radio es diferente, los programas son diversos, el excelente equipo de profesionales se esmera por ser creativo, se respiran deseos de superación. Sí podemos decir que es una aventura que vivimos con pasión desde el espíritu del evangelio que nos llama a ir más lejos de la cabina, del micrófono y de la oficina. Nos mueve llegar a las Comunidades más lejanas para escuchar sus alegrías y penas, para acompañarlas y que sientan a Radio Seybo como algo más que una radio”.