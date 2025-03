Gobierno rechaza proyecto de ley que busca eliminar exenciones fiscales

Legisladores y funcionarios del Gobierno de Luis Abinader, expresaron su rechazo al proyecto de ley depositado por el diputado de La Vega, Rogelio Alfonso Genao Lanza, que busca “modifica los regímenes de exenciones y privilegios fiscales” a algunos productos y empresas del país.

Esta pieza fue enviada para su conocimiento a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

De acuerdo al proyecto, se aplicaría un gravamen de un 20% en el arancel de aduanas a la importación de tabaco y sus derivados; se eliminaría algunos artículos y párrafos de la ley de fomento al desarrollo turístico, la actividad cinematográfica, entre otros.

“El Gobierno rechaza este proyecto de ley, que el gobierno ya dio garantías claras, al sector privado y sonahores (Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana), y a todos los empresarios de que no se va a tocar la ley de incentivo turístico”, dijo David Collado, al tiempo de manifestar que será difícil que el proyecto sea aprobado, debido a que no cuenta con el apoyo del Gobierno.

En ese orden, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que la discusión sobre una posible reforma fiscal quedó cerrada cuando el gobierno retiró el proyecto del Congreso Nacional.

“La discusión sobre una posible reforma fiscal, o revisión de incentivos impositivos, quedó totalmente cerrada el pasado año con el retiro de la propuesta de modernización fiscal presentada. No hay ni habrá en este gobierno una nueva iniciativa de ese tipo. #CasoCerrado”, escribió en la red social de X.

De igual forma, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, consideró que no es el momento de volver a discutir este tema porque afecta a sectores productivos. Mientras que el titular del Senado de la República, Ricardo de los Santos, entiende que de aprobarse un proyecto como ese debería impactar a todos los sectores.

“En este momento no es el momento adecuado para producir aprobaciones de esta naturaleza que afectan de manera sensible a los demás sectores… Podemos estar tranquilos, no hay el mayor interés en el conocimiento de una nueva reforma fiscal”, explicó Pacheco.

Mientras que de los Santos dice que apoyaría la pieza si se incluye a todos los sectores que reciben beneficios fiscales.

“Si se va a tratar a todo el mundo en igualdad de condiciones nosotros hemos dicho que no tenemos problemas con ello, ahora debe ser en igualdad de condiciones a todo el que tenga exenciones no importa el que sea”, dijo el presidente del Senado.

En octubre del año pasado, luego del rechazo de diferentes sectores de la sociedad, el presidente Luis Abinader anunció el retiro inmediato del proyecto de Ley de Modernización Fiscal, de la agenda del Congreso Nacional.

“Un verdadero gobierno democrático no teme enmendar sus decisiones cuando escucha al pueblo, porque escuchar es un signo de fortaleza. Y yo soy un presidente que escucha. No estoy aislado, no vivo en una burbuja”, expresó.

En ese aspecto, este martes y luego de que se diera a conocer el decreto 30-25, que regulaba la percepción y aplicación del ITBIS a los servicios digitales consumidos en el país y prestados por proveedores del exterior, el gobierno emitió otro decreto eliminando esta medida.

La pieza afectaría a afectaría el pago de plataformas como Netflix, Spotify, Max, Disney +, Amazon Prime, Uber, entre otras.