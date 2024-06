Rosa Campusano, no “católica de banco” y sí de redes

Lo esencial para Rosa Campusano sigue siendo invisible para sus ojos y logra verlo desde su corazón que no deja de latir en favor de la evangelización. Periodista de profesión, se lanzó hace menos de un año a intentar construir la marca Católicos no de Bancos para llevar mensajes de bien a las redes sociales. Desde la provincia San Cristóbal ha mostrado que es posible construir contenidos religiosos diferentes, entretenidos y de calidad. Sin perder su humildad, se ha vuelto una influencia positiva y de inspiración para otros comunicadores.

La historia de su marca comienza en una clase de Teología para laicos cuando la facilitadora contó todo el proceso que vivió cuando sólo asistía a la Iglesia como una “católica de la banca”, por compromisos, por costumbre, todos muy lejos del amor y ese encuentro personal con Cristo que necesitan tener los cristianos para cambiar sus vidas. Esa idea martilló la mente de Rosa y animada por el llamado del P. Kennedy Rodríguez, presidente de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas (UDECA), a la necesidad de contar con influencers católicos, decidió utilizar su experticia en comunicación y redes sociales para transformar el ecosistema digital a su alrededor.

Su esposo, dos hijos y su familia en sentido general, son su mayor inspiración. Por ellos se levanta cada mañana y se esfuerza por romper el algoritmo que otorga privilegios de visibilidad a la comunicación signada por la violencia verbal, física, el chisme, etc… Instagram, Facebook, Ticktock y YouTube tienen ahora la presencia de Católicos no de Bancos donde Rosa sube cada semana un contenido nuevo que dinamice la vida de la Iglesia. Su trabajo es reconfortado por los mensajes de personas que se sienten identificadas con su labor y le muestran su aprobación en forma de likes y suscripciones.

Con menos de 200 seguidores ha logrado videos que llegan a más de 30 mil personas y cientos de comentarios, sus redes crecen de forma orgánica. Es más trabajoso, pero también cuenta con mayor verdad y se parece un poco más a la vida. Su objetivo no es evangelizar desde la controversia sino desde el amor de Cristo y la gente de bien que somos mayoría en la sociedad debemos apoyar este tipo de esfuerzo.

En el Sur de nuestro país hay buenos profesionales de la comunicación, la sociedad dominicana tiene proyectos como Católicos no de Bancos que visibilizan valores positivos. Muchas veces le han dicho “Rosa, tienes pocos seguidores ¿por qué no insertas polémica en tus redes para ganar más adeptos? Ella suele responder: “hay sueños alentadores, hay gestos buenos, creo que se puede vivir de la virtud más que del view, hay una comunicación superior e interior al margen de lo online y de las redes, me gusta ayudar a los demás, no todo es competencia, la cercanía con el más necesitado es la mejor comunicación que he practicado en mi vida”.