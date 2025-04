Fallece el actor mexicano Edgar Font días después del fallecimiento de su hijo

El actor y creativo mexicano Edgar Font murió a los 52 años dos meses después del fallecimiento de su hijo menor llamado Axel, quien fue diagnosticado en enero con cáncer, Font no resistió la pena y murió, así lo confirmó su esposa, la productora y actriz Claudia Aline.

La Asociación Nacional de Actores lamentó el deceso del actor del programa "Qué buen trip", y quien fuera miembro del Sindicato y Presidente de la Comisión Juvenil de la ANDA.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Edgar Frías Font 'Edgar Font', miembro de nuestro Sindicato y además fue Presidente de la Comisión Juvenil de la ANDA, agradecemos el tiempo dedicado y amor al Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz", se lee.

La Asociación Nacional de Intérpretes también expresó su pésame en Instagram.

"A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", se lee.

Font y su familia vivín en Guatemala, donde se produjo bajo su batuta el programa "Que Buen Trip", una producción guatemalteca enfocada a toda la familia que busca promover al país en un formato diferente al documental o al típico reportaje televisivo.

Edgar Font muere dos meses después que su hijo

La actriz y productora Claudia Aline vive un doble luto por la muerte de su hijo Axel, hace un par de meses, y ahora la de su esposo, el creativo Edgar Font; en Instagram compartió un mensaje en el que se dice incrédula con lo que está pasando, y admite que Edgar, su compañero de vida, no pudo con el dolor de la muerte de su hijo.

"No sé por qué la vida me está jugando esta mala pasada, no sé qué me quiere enseñar, pero mi esposo se fue a cuidar a su hijo pequeño, mi compañero de vida no pudo con el dolor de haber perdido a su pequeño. Estaremos en capillas señoriales para quienes deseen acompañarlo, acompañarnos y abrazar a su familia", se lee.

Axel tenía 18 años, era deportista y fue diagnosticado con leucemia el 15 de enero, un cáncer de los tejidos que forman la sangre.

"Mi niño en un mes se me fue, perdió la batalla contra el cáncer, fue diagnosticado el 15 de enero, pero desafortunadamente la Leucemia en hombres adolescentes ataca muy agresivo. Siempre fue atleta, pero nunca entenderemos el porqué a él", se lee en un mensaje compartido por Claudia Aline el 18 de febrero.

Edgar Font y Claudia Aline tuvieron dos hijos, Kristian y Axel.