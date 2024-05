Humano, más humano

Pierde algo que ames con devoción –no importa que sea un objeto, un animal o una persona- y entenderás porqué algunos tratan de mantenerse al margen de todo, de no involucrarse con nada, de no exponer en absoluto ningún sentimiento.

No soy un hombre con cualidades para perder nada, para asumir lo perdido y rápido, seguir adelante. Mis hermanas siempre que pueden me lo repiten y si hago algún intento por negarlo, de inmediato me recuerdan los años de infancia en que yo hasta lloraba cuando el glorioso Licey perdía.

Uso la introducción a modo de ilustración del portento de sentimientos que somos las personas, pero no se trata en lo más mínimo de temer a la naturaleza humana, sino de reconocerla, de conocer ese prodigio que somos, para mejorar siempre nuestras vidas.

Vivir es una mina de emociones y mal que bien, poco a poco y tras muchos golpes -el Licey no puede ganar todos los años- uno al menos intenta convertir en llevaderas esas emociones o de hacer algo positivo con ellas.

Las emociones entonces se tornan en animales amaestrados, pero atención, de vez en cuando el perro se caga afuera del cajón, es parte de la vida, no un fracaso.

El asunto es mucho más complicado y como toda complicación involucra matices, entonces requiere más atención y eso es todo, poner más atención, conocerte a ti mismo sin importar edad, sexo, educación o religión, debes saber lo que eres.

Muchas de las canciones que cantamos y bailamos, muchísimos de los poemas, novelas, cuentos, ensayos o artículos que leemos, pinturas o esculturas que vemos, fueron creados, motivados por una gran pérdida que fue manipulada por alguien que vivió ese sentimiento y lo convirtió en esa canción, ese libro de cuentos que disfrutaste.

El artista transforma los sentimientos en arte a través de ti, el arte te hace siempre más humano.