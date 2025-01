Entre el 19 y 20 de febrero el país tendría nuevo Procurador General y sus adjuntos

El Consejo Nacional de la Magistratura se reunió por segunda vez este miércoles para discutir el reglamento que regirá la selección del Procurador General de la República y sus adjuntos.

Según explicó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, durante el encuentro se conocieron las observaciones de los consejeros al proyecto de reglamento que se elaboró para adecuar a la nueva ley del Consejo de la Magistratura.

Peralta detalló que estas observaciones “fueron leves, fueron consensuadas todas y se llegó al acuerdo ya sobre el texto preliminar del reglamento”. Además, dijo que el documento será puesto en consulta pública a partir de hoy, con un plazo de 20 días que culminará a mediados de febrero.

El consultor indicó que, “una vez recogidas las opiniones de la ciudadanía el consejo se volverá a reunir aproximadamente el 14 de febrero para conocer las observaciones que el público haga”.

Video Consejo Nacional de la Magistratura aprueba reglamento para la escogencia de procurador y adjuntos



Asimismo, añadió que en dicha sesión el presidente de la República presentará su propuesta de candidato o candidata para el cargo de Procurador General, así como la mitad de sus adjuntos, tal como establece la Constitución.

Entre los cambios relevantes, Peralta destacó que el reglamento incluye la incorporación del presidente del Tribunal Constitucional en lugar del Procurador General dentro de la composición del consejo.

También, Peralta enumeró los requisitos específicos para los aspirantes al cargo como, 12 años de ejercicio profesional, presentar una declaración jurada de no haber tenido militancia política en los últimos cinco años que no ha sido candidato o dirigente de algún partido y la entrega de un documento que demuestre que no tiene antecedentes penales.

“El reglamento no ha sido alterado, sino exclusivamente con respecto a lo que está establecido en la ley”, aseguró.

Sobre el cronograma, el consultor jurídico indicó que “si todo marcha como está previsto”, entre el 19 o 20 de febrero probablemente el país conozca quiénes serán los que ocuparán estos puestos.

El reglamento será publicado de manera íntegra en las próximas horas, según afirmó Peralta: “Probablemente se publique hoy mismo, si no hoy, mañana”.