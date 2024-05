Ryszard Kapuściński escribió que “al vivir, el hombre siente que es todas las personas y todas las cosas”, Carnaval de Jhaina: Identidad y legado es un libro que transita por la vida de un pueblo dejando a su lector la huella alegre de un viaje a un elemento infaltable en su ADN: su cultura. El nombre de su autor, Miguel Ángel Feliciano, parece ser casi que un seudónimo ante su verdadera marca social, Súper Tito, una persona que a decir de él mismo puede desdoblarse en un sinfín de posibilidades destinadas al arte; con él tuve la alegría de conversar sobre su ensayo.

Carnaval de Jhaina... es el reflejo de años de investigación, vivencias. Súper Tito se define a sí mismo como “un carnavalero, animador, conductor, presentador del carnaval, además de coreógrafo, cantante, bailarín y un completo apasionado por todo lo que tenga que ver con el arte en Haina”, considera su obra como un atrevimiento. Mientras conversamos, retrotrae sus recuerdos a los años 2016-2017 donde comienza la semilla de este ensayo, al que la pandemia de la covid le dio la vitamina suficiente para emprender el paso final.

“El carnaval es una expresión que ha servido para satirizar al poder”, según nos narra Miguel Ángel, “el de Haina inició en los años 60 con un personaje muy famoso conocido por Menchú y su 'Roba la gallina'”. Las páginas describen cómo “el carnaval tuvo entre sus objetivos visibilizar una protesta por agua para el pueblo” y, de forma irónica, deja ver que el propio nombre Haina hace alusión a uno de los ríos más caudalosos del territorio, sin embargo, la zona no cuenta con su propio acueducto. En la génesis de la fiesta icónica de la ciudad está entonces “la unión del movimiento obrero que decide salir a protestar con la identidad cultural de sus raíces como estandarte”. Al poder, para Jorge Mañach —intelectual cubano—, no hay nada que le moleste más que el humor.

Súper Tito, tras ser protagonista en varias generaciones de carnavaleros, percibió que las nuevas figuras principales “no conocían el origen del carnaval de Haina y es difícil amar sin narrativa”. Su ensayo es al mismo tiempo un álbum escrito donde se retratan, por sus páginas, interesantes personajes de esta expresión cultural de pueblo. A la pregunta de ¿qué era para él el carnaval? me respondió sin dudar “es la fiesta más democrática de República Dominicana, donde se juntan blancos, negros, pobres, ricos, pueblo. En esos días no hay diferencias de ningún tipo, somos una sola nación en jolgorio colectivo”.

La portada del libro tiene un colorido especial, "es una fiesta en sí misma —explica el autor—, representa un homenaje a la comparsa Daka Turey 99, que son unas palabras taínas que significan: 'yo soy el mañana'”. Al preguntarle si no le daba miedo lanzarse a realizar un libro, Súper Tito hace una pausa, recuerda el esfuerzo, ríe, no pierde la fuerza que le caracteriza y me refiere a su labor de compositor musical premiado, su vínculo al periodismo, pero afirma que tenía un poco de temor, pues había mucha gente que le precedía en el conocer del carnaval de Haina. Entonces llegan a nuestra conversación los inseparables de la cultura en San Cristóbal: Isabel Florentino y Ramón Mesa, editores del texto y miembros de la fundación Aníbal Montaño, ellos animaron al autor a inyectar con letras sus vivencias. Toda obra es también una labor colectiva.

Súper Tito, en la presentación del libro utilizó la frase “A Dios sea la gloria”, lo anecdótico es que el carnaval de Haina, según refleja, no tiene diablos como otras fiestas de igual tipo. Al cerrar le pregunto por el título pues el nombre oficial de la provincia Haina es sólo con H y él me responde que “políticamente se escribe así, pero su pronunciación heredada de los ancestros taínos siempre ha sido con J y el título busca reflejar, desde su primera oración, la identidad y el legado del pueblo, principal protagonista del carnaval”.