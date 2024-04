El Plan Marshall fue una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos como manera de ayudar a la Europa devastada a raíz de finalizar la Segunda Guerra Mundial.

Este plan consistía en reconstruir la industria en sentido general y aumentar la productividad en base a la creación de empleos, tareas en que los Estados Unidos jugaría un papel importante en las exportaciones de sus bienes.

Este plan era llamado así, por iniciativa del general George Marshall, por lo que fue merecedor del Premio Nóbel de la Paz en el año 1953 por tan importante idea que ayudó a 18 países europeos.

Durante toda esta vorágine, el director español Luis García Berlanga quiso satirizar con su película “Bienvenido Mister Marshall” (1953) en la época de la España franquista. Todo sucede en un pequeño pueblo denominado “Villar del Río”, donde el alcalde Don Pablo (José Isbert) recibe la noticia de que una delegación norteamericana visitará su pueblo con la finalidad de satisfacer las necesidades más difíciles, dada la situación sufrida por España después de su Guerra Civil.

En vista de lo anterior, toda la comunidad se prepara para recibir dicha delegación y el pueblo empieza a contratar artistas, preparar un festín para los “ilustres” visitantes, y cada uno de los lugareños empieza a tener deseos muy personales vinculados a que los norteamericanos irían en su ayuda para salir de su extrema pobreza.

El guion está muy bien estructurado por parte de Berlanga y de Juan Antonio Bardem. Ellos realizan una cirugía a la sociedad española de la época, específicamente a esa clase dominante franquista, quedando expuesta en esta película. Es por ello, que al identificar al alcalde con un problema de sordera no es mera casualidad, ya que no poder oír bien los deseos de una comunidad ante un mundo cambiante hacia el progreso, era parte integral del problema y era perentorio destacarlo.

“Bienvenido Míster Marshall” es una crítica muy sutil e inteligente a una sociedad y a un gobierno para desnudar las falsas apariencias. Es muy sintomático que en otros de los diálogos, el mismo alcalde de la ciudad dice lo siguiente a ese pueblo congregado ante la espera de los americanos: “Como alcalde vuestro que soy, os aseguro que para pagar todo esto, ni un céntimo ha salido de las arcas públicas, porque en estas arcas jamás ha habido un céntimo”. Una denuncia muy evidente que pasó la censura del gobierno; porque el sentido que inteligentemente le dieron los productores a la película era costumbrista y folclórica.

Cuando llega el día, después de tantos preparativos para recibir a los norteamericanos, la famosa caravana pasa de largo por el pueblo sin detenerse, dejando un desaliento y frustración al desvanecerse sus ilusiones. Es una crítica punzante a esa pobreza tanto económica y social, como también a la parte norteamericana, cuando subyace en dicho plan, el interés muy especial de condicionar un estilo de vida y de consumo netamente comercial para poder incursionarse en el mercado europeo. Ese pueblo congregado para recibir a los visitantes, se le notaba esa frustración e impotencia ante la burla del poderoso.

“Bienvenido Míster Marshall” es un clásico del cine español y una comedia digna para conocer ese cine que despertaba en la década de los años cincuenta con características muy especiales, venciendo los obstáculos de la dictadura de Franco.

Curiosidades

Algunas curiosidades fueron tomadas de manera íntegra de la página de catalogo.artium.org

1) Bienvenido Míster Marshall es una gran crítica a la política exterior que EEUU empezó a desarrollar en el comienzo de la Guerra Fría, y no menos importante, una crítica a como la dictadura franquista actuaba de manera contradictoria a los valores e ideas que supuestamente componían su razón de ser. Un régimen que se declaraba como un estado que actuaba sin estar bajo las órdenes de ninguna potencia extranjera cedía de manera inmediata ante la posibilidad de poder obtener cualquier tipo de limosna de los yanquis para no solo levantar al país de la ruina (no hay más que ver la precaria imagen que ofrece el pueblo) sino para conseguir un reconocimiento internacional que nunca llegó a alcanzar. Debido a esto, el filme se ha convertido en un clásico del cine español y demostró que en la época en la que fue rodada también se hacían producciones que se alejaban del cine propagandístico del régimen.

2) El actor norteamericano Edward G. Robinson, durante la exhibición de la cinta en el Festival de Cannes, donde resultó premiada, quedó completamente ofendido y calificó la cinta como un “ataque a los Estados Unidos”, sobre todo cuando contempló la escena final, que sería censurada en España, de una bandera americana hundiéndose en el agua de una alcantarilla.

3) Durante el Festival de Cannes, los productores, para promocionar la obra, repartieron billetes de un dólar con la cara de José Isbert, Manolo Morán y Lolita Sevilla, en vez de la de George Washington.

4) En el Festival de Cannes del 1953 fue galardonada con el Premio Internacional; Especial Mención y el Gran Premio del Jurado.

Ficha Técnica: Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: Bienvenido Mister Marshall

Año: 1953

Duración: 95 minutos

Del director Luis García Berlanga: Considerado uno de los cineastas españoles contemporáneos más reconocidos a nivel mundial.