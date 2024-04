No tengo otro oficio más que las palabras / lo que me hace dar / brincos de alegría / como si estuviera escuchando / un merengue / bien ripiao muy alegre/ mientras suenan las teclas de mi máquina de escribir/ lo que / -vamos a estar claros- / es sólo una expresión/ porque es muy díficil dar cintura / cayéndole atrás al taque-taque de las teclas de una máquina de escribir / sobre todo si eres tú mismo / quien está tecleando.

.

Mejor digo la verdad / que siempre ilumina / esfuérzate, / esfuérzate poeta, / es igual de brillante, / aunque no entiendas nada, / esfuérzate: / Yo escojo estas palabras deliberadamente / este lunes 1ero de abril del 2024 / seis cuarenta y uno / de la tarde / Muy triste con la noticia recien recibida de la partida de Quisqueya Henriquez /Aunque recordando con mucha alegría / haber podido colaborar / con esos hermosos ojazos / que vieron mucho más

de lo que fueron vistos, / y fueron siempre / muuuuy vistos / Y recuerdo ahora

por citar sólo uno / entre muchísimos proyectos suyos / que fueron canales / por donde transitó arte / The sound of others / dónde reunió a distintos artistas que colaboraron muy alegremente con ella, / entre los que estuvo El hombrecito / Y dije que escojo estas palabras deliberadamente / porque es la única forma en que se pueden expresar / los sentimientos sinceros y encontrados, / sentimientos fuertes/ deliberadamente o no, / pero muy fuertes / como carros que chocan / los sentimientos de este momento / tan sincero y de muy distintas emociones encontradas, / chocando y chocando y chocando.