España: Hacer arte del árbol caído o como proteger la "autenticidad" dominicana

La identidad dominicana, fruto del mestizaje de taínos, españoles y africanos, protagoniza desde este jueves y hasta el próximo 24 de mayo en Madrid la exposición ‘Alegoría Dominicana’, con la que el escultor Juan Trinidad explora la “autenticidad” de su pueblo y sus raíces.

A través de una quincena de tótems que combinan formas africanas con coloridos patrones caribeños, la muestra da cuenta de la riqueza multicultural de la sociedad dominicana y reflexiona acerca de la responsabilidad del artista con su “continuidad y preservación”.

“En cierto modo, siento que sobre mí cayó el legado de proteger nuestra identidad”, explicó a EFE Trinidad, que recordó cómo un día, mientras se encontraba en Bonao, la ciudad donde reside, sintió “la llamada de los ancestros.”

“Recuerdo estar sentado en un banco, junto a un edificio de época colonial, cuando de repente un árbol cayó justo a mi lado. En ese momento sentí la llamada de los ancestros e interpreté lo sucedido como una invitación a proteger lo que es nuestro”, contó.

Esta experiencia le llevó a interesarse por la madera de árbol caído, que es el material del que están hechas todas las tallas de la exposición, y despertó en él la inquietud por darle una “segunda vida”.

“Utilizar lo que la naturaleza ya no necesita no sólo es respetar el legado del que me siento continuador”, aseguró el escultor, “sino hacer escultura del pasado para pensar en el futuro.”

Los troncos caídos, que Trinidad consigue de agricultores y ganaderos locales, se convierten así en “obras que transmiten la sensibilidad, la paciencia y la ecuanimidad”, todas ellas “características de los dominicanos”.

“Tengo que trabajar por mi materia prima y por mi filosofía. Y esta es la única manera que conozco de alcanzar lo que siempre busco, que es la autenticidad”, concluyó