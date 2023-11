Exhibirán en NY 40 ediciones de novela “Enriquillo” en ruso y otros idiomas

El académico y ensayista Franklin Gutiérrez hará una exhibición de unas cuarenta ediciones de la clásica novela “Enriquillo” de Manuel de Jesús Galván, publicadas en distintos idiomas y países desde que apareció la primera parte en 1879 en Santo Domingo.

La exhibición, con ejemplares en formato físico, encabeza el programa de actividades del Salón del Libro Dominicano, un evento literario itinerante que será inaugurado el 12 de noviembre, de 2 P.M. a 6 P.M., en la iglesia Santa Cruz del alto Manhattan, ubicada en el 715 W. 179th St., New York, NY. Entre las ediciones de “Enriquillo” que forman parte de la exposición figura una en ruso, publicada en Moscú en 1963; una en francés, de 1952; y dos en inglés que salieron en Estados Unidos en 1954 y en Gran Bretaña en 1956.

Durante la exhibición se pondrá en circulación un libro titulado “Relación de 40 ediciones de Enriquillo en diferentes idiomas y países”, preparado por el propio Gutiérrez y con introducción de José Carvajal. Franklin Gutiérrez es PhD en Literatura Hispanoamericana por The City University of New York, profesor universitario y autor de una veintena de obras en casi todos los géneros, además de ganador de premios nacionales de ensayo y novela en República Dominicana. De sus títulos destacan el ensayo “Enriquillo. Radiografía de un héroe galvaniano”, la novela “El rostro sombrío del sueño americano” y “Gran diccionario de la literatura dominicana”.