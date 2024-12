'Sonic 3' supera a 'Mufasa: El Rey León' en taquilla este fin de semana

En la batalla de las películas familiares de gran presupuesto en la temporada navideña, “Sonic the Hedgehog 3” de Paramount Pictures superó a “Mufasa: The Lion King” de Walt Disney Co. para tomar el primer lugar en la taquilla antes del lucrativo corredor navideño en los cines.

Según las estimaciones de los estudios, Sonic the Hedgehog 3 debutó con 62 millones de dólares en ventas de entradas durante el fin de semana. Con excelentes críticas (86% en Rotten Tomatoes) y una alta puntuación del público (una “A” en CinemaScore), Sonic 3 está bien posicionada para ser la primera opción en los cines durante el período de mayor actividad cinematográfica del año.

El hecho de que Sonic 3, que recaudó 122 millones de dólares, haya superado a una de las principales propiedades de Disney, fue revelador de algunas tendencias más amplias. Las adaptaciones de videojuegos , que en su día estuvieron entre los géneros cinematográficos más ridiculizados, han surgido como una de las fuerzas de taquilla más fiables en los últimos años. Las dos películas anteriores de Sonic recaudaron juntas más de 700 millones de dólares en todo el mundo y parece probable que la tercera entrega tenga mejores resultados que ambas. Ya se está desarrollando una cuarta película de Sonic.

Sin embargo, “Mufasa” no tuvo mucho éxito en su primer fin de semana, ya que recaudó 35 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos, lo que estuvo notablemente por debajo de las expectativas. La precuela fotorrealista de “El rey león” incluso tuvo un estreno más amplio que “Sonic 3”, ya que se estrenó en 4.100 cines y acaparó la mayoría de las pantallas IMAX, en comparación con las 3.761 salas que ocupó “Sonic 3”.

Aunque las críticas de “Mufasa” fueron malas (56% positivas en Rotten Tomatoes), el público le dio una calificación de “A-” en CinemaScore.

“Sonic 3” casi duplicó la recaudación de “Mufasa”, que costó más de 200 millones de dólares. Disney podría contar con 87,2 millones de dólares en ventas internacionales para ayudar a compensar la diferencia. La tercera parte de “Sonic” se estrenará en la mayoría de los mercados extranjeros en las próximas semanas.

En “Sonic 3” del director Jeff Fowler, Ben Schwartz regresa como la voz del erizo, junto a Tails el zorro (Colleen O'Shaughnessey), Knuckles el equidna (Idris Elba) y Jim Carrey en papeles duales que se roban la escena como el Dr. Robotnik y su abuelo.

El realizador de “Moonlight”, Barry Jenkins, dirige el elenco de voces de “Mufasa” , que incluye a Aaron Pierre , Kelvin Harrison Jr., Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Mads Mikkelsen y Blue Ivy Carter. La película sigue a la nueva versión fotorrealista de “El rey león” de Jon Favreau de 2019, que recaudó 1.660 millones de dólares a nivel mundial a pesar de las críticas mixtas. “Mufasa” no se acercó a los enormes 191 millones de dólares que recaudó esa película en su fin de semana de estreno.

"Estábamos convencidos de que el mercado podría respaldar ambas películas y ciertamente estamos cumpliendo con nuestra parte del trato", dijo Chris Aronson, jefe de distribución de Paramount.

No habrá ninguna película de franquicia importante en esta Navidad. El estreno más esperado del 25 de diciembre podría ser “A Complete Unknown”, con Timothee Chalamet como Bob Dylan. Eso significa que “Sonic 3” podría estar varias semanas seguidas en el puesto número 1.

“La audiencia familiar fue del 59% en 'Sonic 2'. Esta vez es del 46%. Esa caída del 13% refleja la época del año en la que estamos”, dijo Aronson. “Creo que una vez que el mercado realmente se ponga en marcha, 'Sonic' será la fuerza dominante”.

Muchas de las adaptaciones de Disney en acción real, como “Aladino”, “La Bella y la Bestia” y “El libro de la selva”, han sido grandes éxitos. Otras, como “Dumbo”, “Mulan” y “La sirenita”, han tenido menos aceptación. Hay más en camino, incluida una nueva “Blancanieves” en marzo, “Lilo & Stitch” en mayo y planes para que “Moana” y “Enredados” tengan el mismo tratamiento en acción real.

A pesar del discreto estreno de “Mufasa”, Disney sigue celebrando su mejor desempeño anual en años. El estudio ha recaudado más de 5.000 millones de dólares en ventas de entradas en todo el mundo, incluyendo los dos éxitos más importantes del año: “Intensa-Mente 2” y “Deadpool y Wolverine”. La película animada “Moana 2” podría darle a Disney las tres mejores películas del año. En cuatro semanas desde su estreno, ha recaudado 790,2 millones de dólares a nivel mundial, incluyendo 13,1 millones en cines de Estados Unidos y Canadá durante este fin de semana.

Aunque la Navidad suele ser el escenario de algunos de los estrenos más importantes del año, las películas estrenadas en torno al Día de Acción de Gracias fueron las que realmente impulsaron la taquilla esta temporada. Entre ellas, “Moana 2” y “Wicked” de Universal Pictures, que logró el tercer puesto en su quinto fin de semana.

“Wicked”, la exitosa adaptación musical protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, sumó 13,5 millones de dólares en los cines de América del Norte para elevar su total nacional a 383,9 millones de dólares.

Esas películas, entre otras, han liderado un repunte de Hollywood en 2024. Después de un déficit significativo a principios de año, las ventas generales se están acercando a las de 2023. Según Comscore, la brecha se ha reducido al 4,4% con respecto a los resultados del año pasado. Si bien eso sigue siendo significativamente menor que los años anteriores a la pandemia, es suficiente para cambiar el guion de lo que alguna vez pareció un año difícil para las películas.

Películas familiares como “Intensa-Mente 2”, “Moana 2” y “Sonic 3” han jugado un papel importante. Paul Dergarabedian, analista de medios senior de Comscore, señaló que las películas animadas representaron el 26,5% de la taquilla de este año.

“El año de taquilla se salvó gracias a que el público familiar se sintió atraído por los multicines”, dijo Dergarabedian.

“Homestead”, el último lanzamiento de Angel Studios, la compañía de distribución de “Sound of Freedom”, con temática cristiana , recaudó 6,1 millones de dólares en su estreno. La película sigue a un grupo de personas que se preparan para el fin del mundo y se refugian en un complejo autosuficiente después de un ataque nuclear en California.

“The Brutalist” de Brady Corbet, una de las principales candidatas al Oscar del año, se estrenó en cuatro pantallas en Nueva York y Los Ángeles. Su promedio de 66.698 dólares por pantalla fue uno de los más altos de 2024. La epopeya posterior a la Segunda Guerra Mundial dura tres horas y media, lo que plantea desafíos obvios para la exhibición en salas. A24 está tratando de convertir la película protagonizada por Adrien Brody y Guy Pearce en un evento de cine independiente. Fue nominada a siete Globos de Oro.

Las cifras finales de taquilla nacional se darán a conocer el lunes. Ventas estimadas de entradas del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Sonic the Hedgehog 3”, 62 millones de dólares.

2. “Mufasa: El Rey León”, 35 millones de dólares.

3. “Wicked”, 13,5 millones de dólares.

4. “Moana 2”, 13,1 millones de dólares.

5. “Homestead”, 6,1 millones de dólares.

6. “Gladiator II”, 4,5 millones de dólares.

7. “Kraven el cazador”, 3,1 millones de dólares.

8. “Red One”, 1,4 millones de dólares.

9. “El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim”, 1,3 millones de dólares.

10. “El mejor espectáculo navideño de la historia”, 825.000 dólares.