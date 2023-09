Magia Tras las Cámaras: Celebrando a Mis Productores Dominicanos.

Algo que he aprendido en mi trayectoria en el cine es que una buena producción es tan vital como una buena historia. Y en ese aspecto, he sido tremendamente afortunado, Leo Proaño, el arquitecto detrás de mi largometraje “La Extraña”, no es solo un productor, es un visionario. Su habilidad para orquestar cada detalle, cada recurso y cada momento, lo convierte en una verdadera joya del cine dominicano. Por otro lado, tengo a Alan Nadal Piantini, quien no solo produce, sino que también sueña junto a mí. Gracias a él, Mi nueva película,“A Veces Grito”, obra que coescribí con Freddy Ginebra, está camino a iluminar la gran pantalla. Ambos, Leo y Alan, además de ser mis amigos, llevan la producción a otro nivel, fusionando arte con eficiencia, y visión con ejecución. Me siento honrado de caminar junto a ellos en este viaje cinematográfico. Dominicana no solo brilla por su cultura y paisajes, sino también por talentos como ellos, que trabajan detrás de escena para que la magia suceda.