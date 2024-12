Imagino que la frase “al rojo vivo” no será del agrado de los fanáticos escogidistas, que han estado decepcionados con la pobre labor del equipo en el mes de diciembre. Esto se refiere a la forma en que está terminando la vuelta regular que, debido a varias suspensiones de juego, tendrá que meterse a la Nochebuena para decidir el cuarto equipo de clasificación.

Pero, ese 2-12 de los Leones en diciembre es muy molestoso, y todos en el equipo lo saben. Su triunfo de ayer 4-3 ante el Licey les detiene una fea racha de 8 derrotas, y los mantiene en el cuarto precariamente, medio juego por encima de los Gigantes (que dieron paliza de 8-0 a las Aguilas).

Es posible que este lunes Lidom diga algo sobre la reasignación de los juegos pendientes pues también están involucrados los equipos de arriba (Estrellas, Aguilas y Licey) , por el asunto de escoger en el “draft de reingreso”, mediante el cual buscarán refuerzos de los dos clubes eliminados.

MANAGER DEL AÑO

En definitiva, hay mucha inclinación por Yadier Molina y el premio de manager del año. El asunto no se queda en que tomó el equipo con marca de 2-7, y los resultados han sido asombrosos.

A este instante, las Aguilas tienen 28 ganados, 21 perdidos, pero en lo que concierne al boricua , no solamente ha llevado al club a la cima, con chance de finalizar primero de la regular. Es que sus records personales ya son mucho mejores que los de su opositor Fernando Tatis Jr., de las Estrellas.

Molina tiene marca particular de 26-14, promedio en .619, mientras Tatis , que dirige todo el camino, presenta 28-20 para .583, una diferencia de más de 36 puntos (¿centésimas?) a favor del manager cibaeño. La disputa pudiera ser cerrada, sobre todo porque en la capital hay muchos votantes “liceístas”, que le tienen “Tirria” a las Aguilas.

EL PRESIDENTE : Fue el viernes por la noche que el Presidente Luis Abinader ofreció una cena navideña a un numeroso grupo de peloteros, activos y retirados. No invitaron ningún periodista, ni siquiera los presidentes de ACD y ACDS, en una actitud despreciativa que no se entiende. Antes no era así, pero parece que los de ahora no son tan elegantes. Habría que preguntarle a los anfitriones Junior Noboa y Kelvin Cruz y. ¿Qué pasó ahí?

NOTAS DE MLB.-

.-El pasado sábado se anunció el repentino fallecimiento de Rickey Henderson, uno de los grandes de siempre. Inmortal de Cooperstown en 2009. Fue un pelotero extraordinario pues disparó 3,055 hits, además de sobresalir en su especialidad del mejor robador de bases de todos los tiempos con 1,409. Impuso record de 130 robos en una campaña , en 1982, dejando atrás la anterior marca de 118 en poder de Lou Brock.. Henderson, además ganó 3 bates de plata y un guante de oro. Era un caso extraño pues bateaba a la derecha y tiraba a la zurda.

A la hora de su partida tenía solo 65 años de edad, y según datos extraoficiales murió de neumonía.

.- El dominicano Carlos Santana firmó con los Guardianes de Cleveland. Será su tercera incursión con los Guardianes, pues allí empezó su carrera en 2016 permaneciendo hasta el 2017.. En 2024 jugó para Minnesota y ganó el guante de oro, lo que mejoró su cotización en el mercado. Tanto así, que esta pasada campaña ganó un poco más de US$5 millones, y ahora firmó por 12 millones y un año… Sus números con los Mellizos fueron de .238-23-71 en promedio, jonrones y empujadas.. De por vida, Santana batea para .242 con 324 jonrones, 1,789 hits en una carrera muy decente.

.- Los Guardianes firmaron a Santana porque este fin de semana hicieron un cambio de jugadores. Enviaron a su inicialista Josh Naylor a Arizona Diamondbacks por el lanzador Slade Ciccone… Es extraño esto pues Naylor tiene apenas 27 años de edad y viene de su mejor actuación con 31 jonrones y 108 empujadas… Y aunque será agente libre al final del 2025, era candidato para un contrato de 5 años. ..Cleveland había salido del segunda base Andrés Giménez, así que están en reconstrucción…De otro lado, Arizona se quedó sin primera base cuando Christian Walker firmó por 3 años con los Astros de Houston.

.- De los Yanquis, la noticia es que firmaron a Paul Goldschmidt, quien jugará la primera base en lugar de Anthony Rizzo, agente libre.. La firma fue por 12 millones, y Schmidt se une al lanzador Max Fried como otra firma de importancia para los Yanquis (luego de la pérdida de Juan Soto). Tiene 37 años de edad y en 2024 tuvo 22 jonrones, 65 empujadas para San Luis.

Los Yanquis tienen pendientes decisiones importantes en tres posiciones: left field (candidato Jasson Domínguez, dominicano ), segunda base (Jazz Chisholm jr.) y la tercera (Oswaldo Cabrera, venezolano). El club ha estado moviéndose y obtuvieron, en cambio con Milwaukee, al relevista cerrador Devin Williams.

Su ex cerrador, Clay Holmes, ahora pertenece a los Mets, firmando por 3 años y US$38 millones..Allí se juntará con Juan Soto.

.- El zurdo Enny Romero, de las Aguilas, firmó pacto de liga menor con los Gigantes de San Francisco y buscará un puesto en los entrenamientos de primavera.. Romero ha dominado la Lidom este invierno y tiene marca de 6-1 y efectividad de 1.24.

.- EL COCHINILLO: En medio de los problemas por las varias suspensiones de la pelota local, los equipos decidieron jugar bien temprano este lunes, tres partidos fijados en el calendario. En Santo Domingo Licey-Escogido a las 2 PM, en San Pedro Toros –Estrellas a las 11 A.M., y Gigantes y Aguilas en Santiago a las 3 P.M. muy novedoso el asunto, sin dudas. Este martes 24 los dominicanos se comen el cochinillo, es decir el “puerco asao”.