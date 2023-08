El mundo de hoy se encuentra lleno de rivalidades con grandes diferencias y existe mucha tensión en la península coreana cuando la parte norte realiza ejercicios militares con mísiles interoceánico. Esto nos lleva a pensar lo frágil que es la paz, sin importar el pasado reciente cuando una Nación fue la primera y hasta ahora la única haber recibido dos bombas atómicas, dejando secuelas generacionales de muertes y destrucción que conllevó a ese país a levantarse desde sus cenizas.

Se han realizado múltiples cintas que relatan este acontecimiento, cuando el bombardero Enola Gay lan-za hacia la ciudad de Hiroshima la primera bomba atómica que conllevó darle punto final a la Segunda Guerra Mundial a través de la rendición por parte de Japón. Sin embargo, existe una obra estrenada en el año 1989 llamada “Lluvia Negra” (Kuroi Ame) dirigida por un director egresado de la escuela de cine de Yokohama, en la cual pudo plasmar la cruda realidad de la explosión de dicha bomba como nunca nadie lo había mostrado.

Shohei Imamura nacido en Tokio en el 1926 y fallecido en el 2006 en la misma ciudad, comenzó su carre-ra cinematográfica a finales de la década de los años cincuenta, alcanzando gran notoriedad años más tarde, como uno de los cineastas más grandes a través de la llamada “La Nueva Ola Japonesa” de los años 60’s a raíz de la muerte de Yazuhiro Ozu y Kenji Mizogushi.

El filme “Lluvia Negra” (Kuroi Ame) de Imamura, está basada en la novela homónima de Ibuse Masuji donde relata los efectos de la bomba atómica de Hiroshima en esa mañana del 6 de agosto del 1945 cuando dicha ciudad se preparaba para las labores del día cotidiano. La película hace una recreación para mostrarnos cómo era la mañana de ese fatídico día. Ese 6 de agosto era un día normal. Las gentes se preparaban para ir a trabajar, los niños a la escuela y todo el acontecer de las labores diurnas de las fami-lias preparándose para sus quehaceres.

Hasta que surge una explosión donde se vive un infierno inmisericorde en cuestión de segundos, donde los sobrevivientes creen estar viendo el subsuelo descrito por Dante en la tierra. Uno de esos sobrevi-vientes es la joven Yasuko (Yoshiko Tanaka), sorprendida por esta locura. Ella observa el horror nunca antes visto. Niños despedazados, personas calcinadas, otros con la piel como si estuvieran derritiéndo-se, los edificios destruidos e incendiados, en fin, un cuadro desgarrador.

Luego, aparece una frondosa lluvia de color negruzca (lluvia radioactiva) que cae sobre todos, aún per-plejos por lo sucedido. Ninguno de los sobrevivientes sabe lo que está pasando; pero al partir de este momento, sus días están contados producto de la radioactividad lo que conllevará a ser unos parias por el rechazo de los demás, al tener contacto con ellos.

La vida de Yasuko está predeterminada. Ella se convierte en un ejemplo palpable de discriminación por ser una persona irradiada por los efectos de la contaminación; por parte de aquellos que no estaban pre-sentes en la hecatombe nuclear. A partir de aquí, Yasuko siente no solamente la secuela de lo que vivió, sino del rechazo de las gentes. Sobre ella y los demás sobrevivientes se cierne la presencia de la muerte por efectos de la radiación. Estos grupos han tenido que refugiarse en carpas como forma de protegerse entre ellos porque no le queda de otra. En esos momentos, la vida para ellos fluye despacio; pero en el mundo real la vida fluye muy rápido donde el hoy es ayer.

En “Lluvia Negra” aflora tristeza, pero a su vez, es aleccionadora, dado que es un importante para com-prender el horror de las víctimas producto de las guerras. El director Imamura lo destaca de una forma magistral para poder reflexionar la capacidad destructora del hombre hacia la vida.

Es imperativo poder ver esta película, a raíz del estreno del filme “Oppenheimer” y de esa forma cada quien podrá sacar sus propias conclusiones.

Algunas curiosidades de la película:

1) “Lluvia negra" junto “La Balada de Narayama” son las piezas más destacadas en la filmografía de Shohei Imamura.

2) “Hiroshima” ......Dónde está Hiroshima? Pudiera decirse minutos después de la explosión de la bomba. "Lluvia negra" nos relata esta sobrecogedora historia basada en la novela del mismo título de Masuji Ibuse.

3) Fue rodada en blanco y negro para darle ese toque gris a las escenas.

4) La cinta impresiona y produce admiración por estar cargada de un humanismo por encima de la barbarie.

5) Fue nominada a la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1989 y ganadora de grandes premios internacionales en otros festivales, así como de la Academia de Artes de Japón.

Ficha Técnica: Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: Kuroi Ame

Año: 1989

Duración: 123 minutos

Del director Shohei Imamura: Está considerado el director de cine más destacado de Japón tras la muerte de Akira Kurosawa, y uno de los grandes representantes de la Nueva Ola japonesa de los años 60.