Ministerio Público utilizó 360 cámaras para seguir ruta de camión en caso Panthera 7

La solicitud de medida de coerción a los implicados en el caso Panthera 7, especifica que el equipo de investigación del Ministerio Público, auxiliado de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, analizó 360 cámaras de vigilancia públicas y privadas para dar con la procedencia del camión que transportó el contenedor con droga al Puerto Multimodal Caucedo.

De acuerdo al Ministerio Público, el camión marca Mack, color azul, placa L380563, fue comprado para el trasiego del cargamento de drogas. Según la ruta, el vehículo estuvo estacionado en la compañía Super Truck MYM, SRL, localizada en Santiago de los caballeros.

El día 26 de noviembre de 2024 salió de este lugar hacía Santo Domingo, “haciendo varias paradas”. El el 28 de noviembre de 2024, el contenedor fue ingresado y sacado del puerto Caucedo por el prófugo José Alexander Santana Andújar.

Ambos choferes trabajaban para la compañía Grasswey Group S.R.L. Luis García inició como mensajero, luego pasó chofer y persona de confianza del imputado Wisnton Armando Tejera Rodríguez. Mientras Santana Andújar trabajó hasta el año 2020, pero luego de tener un accidente de tránsito en el que murió un menor, no presenta cotización en la Tesoreria de Seguridad Social.

El día 3 de diciembre el camión con el contenedor fue llevado a la entidad comercial Grasswey Group, donde permaneció hasta el día 5. De ahí fue llevado al guardadero ubicado en el KM. 36 de la carretera Mella, sector La Vigía, donde permaneció aproximadamente por seis horas, realizando el trasiego de cargar con las sustancias controladas para luego salir al puerto de Caudedo.

Este “centro de acopio” de la droga, ubicado en la carretera Mella, es propiedad de José Nicolás Castillo Hart, propietario de la empresa Grasswey Group, “quien, a pesar de su edad, ha tenido un crecimiento económico en el área que no se corresponde con su profesión universitaria”.

La narración del expediente explica que dentro del contenedor que transportaba la droga se encontraban cuatro hombres armados, quienes lograron escapar de las autoridades, secuestrando otro camión y el chofer del mismo.

Para ingresar el vehículo, a las 05:40 p.m., del 05 de diciembre de 2024, José Alexander Santana Andújar alegó que hacía un retorno del contenedor.

Para entrar al puerto, de acuerdo al expediente, el hombre lo hizo por la puerta de vehículos livianos, que no tiene inspección de rayos X, simulando que iba hacia el área de Centro Logístico o Zona Económica del Puerto, pero contrario a esto, “avanzó hacia el área de contenedores del puerto, dirigiéndose a la puerta de Gate-in o p-1”.

Una vez allí, los prófugos, Yoel Jesús Jaques, quien era inspector, y Alexander Henríquez Castro, cuya función era de “sellador” del puerto, inspeccionaron el contenedor alegando que el mismo estaba vacío.

“Yoel Jesús Jaques y Alexander Henríquez Castro, no abrieron completamente la puerta del contenedor FFAU452281 e invirtieron sus roles, siendo Joel Jaques quien se ocupó de la colocación del sello vacío No. 002916998, mientras Alexander Henríquez Castro no realizó ninguna acción tendente a verificación”, dice el expediente.

Aunque este contenedor debía ingresar a espacio de retorno, donde se colocaban los contenedores vacíos, el mismo fue llevado al área de contenedores cargados.