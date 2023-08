Al principio, no le gustó ni un chin la idea de una línea de guaguas de viajes con to los powers para turistas en la isla, en la que trabajáramos todos. Muchacho, de una vez se pegó el no de la boca. De sólo verme acercándome, decía casi gritando: -Ni vengas a hablarme de eso, te lo digo otras 5000 veces más, NOOOOOOOOOO!

Tuve que fajarme a darle vueltas al asunto y nada se me ocurría, nada cuadraba. Mira, la verdad es que ya yo, el famoso Fifí, que he resuelto tantos problemas en sitios donde nadie se atrevía ni a pensar, ya no sabía qué hacer.

Una tarde en beba con el mudo, él ’taba como inspirado o bien prendío simplemente, lo que al final dicen que es la misma vaina, la cuestión fue que de pronto dijo MACETOURS. Yo de una vez brinqué como un chivo de la emoción y le dije repítelo, repítelo, repítelo mudo, y el mudo lo repitió como 300 veces. Tu sabes que al mudo no hace falta decirle nada pa que hable, no hay que enchincharlo pa’ que hable. Imagínate si tu se lo pides con los ojos azoraos, como quien ta oyendo algo importante. Lo repitió, lo repitió y lo repitió como 300 veces, mira muchacho, yo lo cargué, lo bailé y hasta le di un beso de la alegría y como trescientos abrazos al mudo del diache, jajajajajaja, que nos salvó la vida, porque ahí fue que agarró vida el proyecto del MACETOURS.

Desde que el mudo dijo esa palabra la primera vez, yo dije este es el camino para llegar donde Sirili tranquilo, con la seguridad de to ese cariño más gordo que el mundo.

Ahí tu ves lo importante que es escuchar, que ok, el mudo habla muchísimo y casi siempre marea, pero la tiró bien fina ahí, la tiró finísima, la puso donde es.

Es importante escuchar a la gente y quemarse de vez en cuando también es muy importante, porque si no hubiéramos estado casi borrachos, no llegamos a ese nombre. Y mira, desde que ella oyó el nombre dijo: “Por eso es que yo te amo tanto, sólo a ti se te ocurre una belleza como esa, sólo a ti.”

Y que conste, fue el mudo que salió con ese milagro.

Ya están negociando, armando una guagua tipo metro de las grandes, nítida, como te dije, con to los powers, color rosado chillón, que así fue que lo pidió Sirili, que disque que ya que dejó la victoria, quiere un símbolo de una nueva vida y lo más importante, con letreros impresos a ambos lados donde se lea desde donde tu quieras, MACETOURS.