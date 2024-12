Karl-Anthony Towns sigue en ritmo ascendente con los Knicks de Nueva York

Karl-Anthony Towns aprovechó su regreso a Minnesota para reafirmar que se encuentra disfrutando de su mejor temporada en el baloncesto de la NBA.

Fueron 32 puntos, 20 rebotes, seis asistencias y cinco lances de tres frente al equipo que lo hizo el primer pick del draft del 2015 y que durante la temporada de receso lo traspasó a los Knicks de Nueva York que terminaron ganando el partido del jueves por la noche con pizarra de 133-107.

“Ha sido una noche extraña. No estoy acostumbrado a venir aquí y quedarme en un hotel. Eso nunca me ha pasado desde que me eligieron en el draft”, dijo Towns en el encuentro con la prensa tras el partido.

Sus promedios

Está promediando 25 unidades por salida mientras encabeza la liga en promedio de rebotes con 14.2 por juego. También tiene average de 3.4 asistencias mientras supera sus porcentajes de por vida en lances de campo (53.5-52.4), lances de tres (46.1-40.1) y lances libres (84.1-83.9).

Es la sexta vez en su carrera que alcanza un partido de 30-20 lo que lo iguala con Giannis Antetokounmpo en el tercer lugar entre los jugadores activos solo detrás de Kevin Love (7) y Anthony Davis (9). Es el primer jugador de los Knicks con un partido de tales dimensiones desde Enes Freedom en el 2017.

“Por supuesto que echo de menos Minnesota. Ha sido mi hogar durante los últimos nueve años”, le dijo a ESPN.

Segundo 20-20 al hilo

Fue su segundo partido seguido con al menos 20 tantos y 20 rebotes para convertirse en el séptimo jugador de la franquicia en hacerlo y el primero desde Bob McAdoo en 1978. Es el primer jugador con encuentros consecutivos de 20-20 desde Giannis en el 2022.

Primero en la historia

También se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA con al menos 30 puntos, 20 rebotes, cinco asistencias y cinco lances de tres en un partido regular. Con 22 tantos y 12 rebotes es el noveno jugador de los Knicks desde 1997-98 al 20 puntos y 10 rebotes en una mitad, el primer Knick en lograrlo desde Julius Randle en el 2020.

Ha alcanzado 15 rebotes o más en siete desafíos al hilo, solo por detrás de Willis Reed y Walt Bellamy (8) en la historia del equipo de Nueva York. Es la racha más larga de su carrera y la más larga activa en la liga.

Rebotes con Knicks

Los 354 rebotes registrados por Towns con los Knicks através de los primero 25 partidos lo ubican primero de por vida para un jugador que comienza su carrera con los Knicks.

El pasado día 15 tuvo 22 puntos y 22 rebotes frente a los Magic de Orlando.

Towns marcó 24 tantos, 15 rebotes, seis asistencias, dos robos de balón y dos bloqueos, el pasado día nueve contra los Raptors de Toronto.

Se convirtió en el tercer jugador de la franquicia (McAdoo, tres veces y David Lee) en registrar al menos 20 puntos, 15 rebotes, cinco o más asistencias y múltiples robos de balón y lances bloqueados.

En la lucha por el liderato de rebotes, Towns es perseguido por Domantas Sabonis (13.0), de los Kings de Sacramento, Nikola Jokic (13.0), de los Nuggets de Denver, Ivica Zubac (12.3), de los Clippers de Los Angeles y Anthony Davis (11.7), de los Lakers de Los Angeles.

En total de rebotes, el criollo es secundado por Zubac (344), Sabonis (339), Davis (304) y Jakob Poeltl (287), de los Raptors de Toronto.

Marcha segundo en el departamento de los doble-dobles con 23, solo superado por los 24 de Sabonis. Trae Young, de los Hawks de Atlanta, marcha en el tercer lugar con 20 seguido por Antetokounmpo y Davis, ambos con 19.