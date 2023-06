Alfred Hitchcock: el mago del suspenso

El público en sus gustos, es como un arcoíris de helados el cual posee diferentes sabores y colores. Este público, en especial los llamados cinéfilos, no es ajeno a esto y van desde los que les gustan los dramas, los romances, de guerra; pero hay uno muy especial: son aquellos que les encantan las películas de intriga y suspenso.

Alfred Joseph Hithcock nace en Londres un 13 de agosto del 1899 y muere en la ciudad de Los Angeles el 29 de abril del 1980. Fue director y productor de cine que se caracterizó por realizar películas de suspenso y drama psicológico. Comenzó su carrera en el cine británico en la época del cine mudo y principio del cine sonoro, llegando a conseguir fama y prestigio hasta que decide ir a la meca del cine: Hollywood en el año 1939.

Cuando Alfred Hitchcock llega a los Estados Unidos de la mano del productor David O. Selznick, le entregan un guion basado de la novela de Daphne du Maruier denominado “Rebeca”, el cual dirige su primer largometraje que llegó a alcanzar 11 nominaciones y obteniendo el galardón a la Mejor película del año 1940. La segunda película de Hitchcock en este país es “Enviado Especial” (Foreign Correspondent, 1940) y la historia es la de un periodista que interpreta Joel McCrea, enviado a Europa para analizar la eventualidad de una nueva guerra mundial.

Con la RKO hace el rodaje de dos películas, una de ella es “Sospecha” (Suspicion) del 1941; pero ese año coincide con el estreno de una de las grandes películas y más controversiales, producida por la misma RKO y es “Ciudadano Kane” de Orson Welles. Es por ello, que su película no tiene ese boom del momento.

Luego, pasa a dirigir sus películas para la Universal Studios y realiza “Sabotaje” (Saboteur) . La intriga comienza cuando un obrero es acusado equivocadamente de haber cometido un acto de sabotaje que resulta con la muerte de su mejor amigo. Su segunda obra para los estudios de la Universal es “La sombra de una duda” (Shadow of a doubt, 1943). Esta película es una de las preferidas por el mismo Hitchcock y actúan Joseph Cotten y Teresa Wright, en donde Cotten interpreta a un sospechoso individuo de asesinar viudas y ancianas por dinero.

Para la 20th Century Fox, Hitchcock realiza “Naufragos” (Lifeboat, 1944), donde realiza una adaptación de una obra de John Steinbeck, que son crónicas de experiencias vividas por sobrevivientes del naufragio de un barco estadounidense hundido por un submarino alemán.

Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial vuelve a colaborar junto con el productor norteamericano David O. Selznick y rueda “Recuerda” (Spellbound, 1945). Luego, en el 1946 realiza junto con Cary Grant e Ingrid Bergman “Encadenados” (Notorious). A partir de esta película sale a conocer un concepto del suspenso y es el llamado MacGuffin. Alfred Hitchcock le llamó MacGuffin al elemento de suspenso que hace que los personajes avancen en la trama; pero no tiene mayor importancia en la trama en sí.

En el 1948 produce para su propia compañía productora, “La Soga” (The Rope). Es su primera película a color y constituye un ejercicio por su estilo sobre planos largos y de secuencia en 11 rollos de 10 minutos cada uno.

En la década de los años 50’s encuentra su clímax con películas estupendas que han pasado a la historia como verdaderas Obras Maestras. Aquí le muestro una relación de sus películas en esta década tan fructífera para este gran director.

1) Extraños en el Tren ( Strangers on a Train ) 1951

2) Yo Confieso ( I Confess ) 1953

3) La Llamada Fatal ( Dial M for Murder ) 1954

4) La Ventana Indiscreta ( Rear Windows ) 1954

5) Atrapar a un Ladrón ( To Catch a Thief ) 1955

6) Quién Mató a Harry? ( The Trouble with Harry ) 1955

7) El Hombre que sabía demasiado ( The Man Who Knew Too Much ) 1956

8) El Hombre Equivocado ( The Wrong Man ) 1956

9) Vértigo, 1958

10) Intriga Internacional ( North by Northwest ) 1959

Cómo podrán ver notado, en esta década el Sr. Alfred Hitchcock hizo 10 películas, de las cuales al menos tres de ellas son consideradas Obras Maestras por algunos historiadores y críticos de cine en todo el mundo: “La Ventana Indiscreta”, “Vértigo” e “Intriga Internacional”.

Comenzando la década de los años 60’s; nuestro afamado director realiza una de las cintas más parodiada e imitada en la historia del cine y es Psicosis en 1960, con esta película y música de Bernard Herrmann impacta en el mundo de la cinematografía con la famosa escena de la ducha donde hay alrededor de 50 o 60 planos de detalles.

Alfred Hitchcock apareció en 37 de sus 53 películas como cameos y como dato curioso nunca ganó un Oscar como director en toda su fructífera vida dentro del cine.

Hablar de la historia del cine es imposible no destacar, el aporte hecho por este gran director que se ha ganado el respeto del público cineastas por su leyenda de: El Mago del Suspenso.

Es por ello, que cada martes de este mes de junio, estaremos realizando cineforum en nuestro Centro Cultural Banreservas dedicado a este genio del cine para un público ávido de buen cine.