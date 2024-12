Gigantes blanquean a las Águilas y siguen en la lucha por clasificar

El veterano Willy Peralta permitió dos hits en el triunfo de los Gigantes de Cibao 8-0 ante las Águilas Cibaeñas este domingo por la tarde en el Estadio Julián Javier en la temporada 71 de la Liga Dominicana de Béisbol del 2024-25 que está dedicada a don José León Asensio donde se disputa la Copa Banreservas.

Con el triunfo su número 21, los Gigantes (21-25), continúan detrás del Escogido (22-25) a medio juego de la clasificatoria cuarta posición.

Los Gigantes están en busca del cuarto y último cupo para los juegos de postemporada y unirse a las Estrellas, Águilas y Tigres para iniciar el Round Robin el próximo viernes.

Los Potros se van al frente 5-4 en la serie particular de temporada en la Copa del Cibao cuando resta un partido más este lunes. Las Águilas ganan la de por vida 166-127.

Willy Peralta (G,2-4), permitió dos hits en seis entradas, con un boleto y cinco ponches ante 21 bateadores en su novena salida de temporada, tercera seguida en la que permite solo dos hits.

Peralta, de 35 años y nacido en Samaná, tiene treinta ponches en 39 entradas, con 34 hits, diez carreras limpias y 16 bases por bolas.

Carlos Peña (P,0-1), nacido en Santiago, trabajó ante los primeros nueve bateadores en 1.2 entradas, cuatro hits, tres carreras limpias, base por bolas y un ponche.

Por los Potros: Carlos Franco de 4-3, tres anotadas, dos jonrones, tres remolcadas; Noelvi Marte de 3-2, anotada, doble, remolcada; Kelvin Gutiérrez de 3-2, anotadas; Carlos Peguero de 4-1; Wilmer Difó de 3-2, tres remolcada.

Johan Rojas tomó una base por bolas en tres turnos y se robó su base número 23 en forma seguida.

Por las Águilas: J.C Encarnación de 4-2, Jerar Encarnación de 3-1 y Anthony García de 3-1.

Este lunes a partir de las once de la mañana, jugarán Toros vs Estrellas; A las dos de la tarde Licey vs Escogido y a las tres Gigantes contra Águilas.

La cobertura de Potros y Águilas iniciará con el pre juego de las Águilas media hora antes del partido por Tele Universo Canal 29 y CDN Deportes por televisión abierta, mientras que se podrá escuchar por CDN Radio en 92.5 FM, 89.7 FM y 89.9 en Punta Cana (Santo Domingo, para Norte Sur y Este). El canal de las Águilas en YouTube y en MLB TV.

Águilas Cibaeñas lideran con marca de 28-21, seguidos Estrellas Orientales con 27-20, por Tigres del Licey (25-19), Leones del Escogido (21-25), Gigantes del Cibao (21-25) y Toros del Este (17-29).