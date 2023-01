José María Cabral:"Este documental quiere hablarle al país de los problemas de su tierra"

Lauren Jimènez

Santo Domingo

El próximo miércoles primero de febrero se estrenará en Down Town Center a las 7.00 PM. el nuevo documental ¨Tumba y quema¨ de José Marìa Cabral. Ventana brinda a sus lectores, en exclusiva, esta entrevista con su exitoso director.

LJ: No es la primera vez que usted trata el tema de protección ambiental en el cine, ¿por qué vuelve a él?

JMC: Desde el 2010 que hice el corto documental "Espejitos por Oro" entendí la importancia del medio ambiente, por eso luego en el 2018 realizamos el documental “Isla de Plástico”, pero recientemente con todo lo que hemos visto que está pasando en el mundo con el cambio climático está más que claro que es el tema más importante del presente y futuro inmediato. Hay que prestarle atención a esto ahora, no tenemos tiempo que perder. “Tumba y Quema” aborda ese tema y otros más desde la importancia que tienen nuestros parques nacionales y áreas protegidas del país para enfrentar los desafíos que tendremos en el futuro.

LJ: Usted es un director de ficción exitoso, ¿cómo se siente enfrentando el mundo del documental?

JMC: El director o la directora de cine tiene que saber en qué formato y género sirve mejor para contar su historia. Hay historias que merecen ser contadas en ficción y otras en documental, es una decisión muy personal. Ninguna es superior a otra, son distintas. En mi caso los temas ambientas los he abordado desde el documental porque hay una cierta urgencia con el documental que a veces la ficción no tiene, y eso me parece imprescindible en el caso de Tumba y Quema.

LJ: En el caso de Tumba y Quema, ¿en qué se inspiró para tratar este tema tan neurálgico de nuestra realidad?

JMC: Quizás haber viajado por el país con el documental “Isla de Plástico” me dejó pensando en las áreas protegidas del país y qué desafíos enfrentaban. Empezó con esa pregunta y terminó con muchísimas otras que se hace el documental a lo largo de la película sobre como un parque que puede estar a cientos de kilómetros lejos de tu casa puede impactar directamente tu estilo de vida.

LJ: Cada nueva película suya es un reto. En el caso de Tumba y Quema, ¿qué reacción espera por ella?

JMC: Definitivamente espero reacción de parte de todos, tanto del espectador que va al cine a ver una película como de las autoridades. Hoy se hacen más esfuerzos que antes, pero es tanto lo que hay que abarcar que se necesita mucho más, ojalá el documental sirva para motivarnos más hacia la protección de nuestras áreas protegidas.

LJ: Su obra anterior ha llegado a varios escenarios internacionales y ha obtenido diversos premios, ¿dónde se exhibirá Tumba y Quema fuera del país? ¿Qué perspectivas tiene de esas exhibiciones?

JMC: Todavía no hemos enviado a festivales ni mercados internacionales, mi intención principal con este documental es crear un impacto local. No quiere decir que no me interesa la exposición internacional, sino que es secundaria, a diferencia de mis otras películas, este documental quiere hablarle al país y la gente del país en su tierra. Lo demás vendrá más adelante con sin prisa.

LJ: Usted siempre ha tratado con mucho respeto al cine dominicano y a sus realizadores, de todo tipo. ¿Cómo lo ve en estos momentos? ¿Qué piensa sobre el abusivo uso del humor y el choteo por parte de algunos directores nacionales? ¿Beneficia esto o no a nuestro cine?

JMC: Sin duda alguna estamos haciendo cine de todo tipo, incluso estamos haciendo más dramas que comedia. Y no que hacer comedia tenga algo negativo, una buena comedia es muy difícil de hacer. Yo creo en el cine dominicano desde antes de una ley de cine, cuando soñábamos con esto a principios del 2000, y ahora que estamos viendo los frutos es que tenemos que seguir creyendo en el talento local de nuestros realizadores y las historias que estamos contando. Cada día mas tenemos presencia en mejores mercados, festivales, plataformas, y salas de cine. Yo apuesto por el cine dominicano.

LJ: ¿Cómo ve los Premios Óscar este año? ¿Tiene favoritos?

JMC: Me gustó muchísimo THE BANSHEES OF INISHERIN y TAR. En película extranjera me encantó ARGENTINA 1985 y PINOCCHIO me pareció espectacular!