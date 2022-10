Annie Ernaux, una escritora consagrada a la literatura autobiográfica

EFE

Pionera de la literatura autobiográfica, el nombre de Annie Ernaux sonaba desde hace años entre los favoritos para ganar el Nobel de Literatura, que finalmente consiguió este 2022, un galardón que se une a reconocimientos como el Ranadout, el de la Lengua Francesa, el Strega o el Formentor.

Nacida el 1 de septiembre de 1940 en Lillebonne, en Normandía (Francia), Ernaux es una de las escritoras más reconocidas del panorama literario europeo, además de ser catedrática y profesora de Letras Modernas.

Hija de comerciantes, pasó su infancia y adolescencia en la localidad normanda de Yvetot, hasta que se trasladó a Rouen para realizar estudios universitarios de Literatura.

Se dedicó a la enseñanza, primero en un instituto de Bonneville, antes de comenzar a publicar sus obras.

La primera fue en 1974, "Les armoires vides" ("Los armarios vacíos"). Empezó a escribir ficción, género literario que dejó para pasarse al autobiográfico, su gran pasión, porque prefería contar historias ocurridas durante las etapas de su vida.

En "Une femme" ("Una mujer", 1989), narra la vida de su madre; y en "La place" ("El lugar", 1983, premio Renaudot 1984) y en "La honte" ("La vergüenza", 1997), el ascenso social de sus padres.

Suyas son también "Ce qu'ils disent ou rien" (1997), en la que habla de sus años adolescentes; "La femme gelée" ("La mujer helada", 1981), sobre su matrimonio, o "L'événement" ("El acontecimiento", 2001), acerca de su aborto.



Así como "Je ne suis pas sortie de ma nuit" ("No he salido de mi noche", 1997), donde relata el alzhéimer de su madre o "L'usage de la photo" ("El uso de la foto", 2005), que le sirvió para hablar de su cáncer de mama.



En la década de los noventa publicó obras como "Passion simple" ("Pura pasión", 1992), "Journal du dehors" (1993) y "Je ne suis pas sortie de ma nuit" ("No he salido de mi noche", 1997).



Comenzó el nuevo milenio con "La vie extérieure" ("Exteriores", 2000), a la que siguieron "Se perdre" ("Perderse", 2001), "L’occupation" ("La ocupación", 2002), "L'écriture comme un couteau" ("Escritura como cuchillo", 2003) con el escritor francés Frédéric-Yves Jeannet, "Les Années" ("Los años", 2008) o las tres creaciones publicadas en 2011 "L'Autre fille, Nil" ("La otra hija"); "L'Atelier noir" ("El taller negro") y "Écrire la vie" ("Escribir la vida").



"Regarde les lumières mon amour" ("Mira las luces, amor mío") salió a la venta en 2014, y dos años después "Journal du dehors" ("Diario del afuera"), donde relata escenas que presencia mientras va caminando por las calles de Cergy-Pontoise, y "Mémoire de fille". De 2020 es "Hôtel Casanova et autres textes bref".



Por el conjunto de su obra, esencialmente autobiográfica e intimista, ha recibido diversos galardones como el Premio de la Lengua Francesa en 2008, el Marguerite Yourcenar en 2018 y en España, el Premio Formentor de las Letras 2019, otorgados los tres al conjunto de su obra.



También recibió en 2008 el Premio Marguerite Duras por "Les Années", libro que consiguió igualmente el Strega europeo y el François-Mauriac; el Gregor von Rezzori, por "Une femme".



De varios de sus libros se han hecho adaptaciones al cine, como "L'evenement", dirigida por Audrey Diwan, y que se llevó el León de Oro de Venecia en 2021.



Son precisamente "L'événement" y "Les Années" sus libros más traducidos a otros idiomas.



Además, Ernaux ha participado en la adaptación de sus textos al teatro, desde "Passion simple" a "La Vié extérieure" o "Le monologue de la femme gelée".



Más allá de su faceta literaria, Ernaux ha mostrado públicamente su compromiso político, con el apoyo al candidato neocomunista Jean-Luc Mélenchon en las elecciones presidenciales de 2012.



Y en 2018 fue una de las firmantes de una petición de personalidades de la Cultura para boicotear la temporada cultural Francia-Israel, por la política israelí contra el pueblo palestino.



Ernaux, madre de dos hijos, reside actualmente en Cergy, cerca de París, según los datos de su editorial en España, Cabaret Voltaire.