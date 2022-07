Luis Beiro

luis.beiro@listindiario.com

El cine rumano no es paja pa´la gaisa. Sus lauros lo dicen todo. Desde la oscarizada “4 meses, tres semanas y dos días”, pasando por cintas como “Colective” y Blue Moon” entre muchas otras. Se ha paseado por los festivales internacionales habidos y por haber y hoy día es un referente. “Un padre que mueve montañas” podrá ser cuestionada por sus evidentes excesos, por la repetitivad de su trama, y cierta rigidez en su guion y en algunas actuaciones, Mientras sucede la insoportable media hora, el filme gana en dramatismo y las actuaciones mejoran. No es nada del otromundo, pero se aparta del montón. Este drama de locura y desenfreno es un material, duro, conmovedor y desafiante que enfrenta el viejo dilema del uso de recursos estatales para el beneficio personal de un amigo del oficialismo hasta rozar extremos demenciales. La extravagancia y la irracionalidad del protagonista intenta resolver un drama personal que, en definitiva, no tiene solución. Fotografía aceptable, sobre todo en las intensas nevadas. Esa conducta provoca el enfrentamiento entre el protagonista, sus aliados gubernamentales y el pequeño grupo de rescate que explica sin temor que toda búsqueda será infructuosa por las condiciones atmosféricas. Lo bueno, repito, está en ese guion, no siempre sorpresivo, que se reitera una y otra vez como una habitación sin aire acondicionado. Su protagonista, Adrian Titieni resuelve sus excesos y pasa, de la frialdad a un probado vituosismo en su cambio de personalidad: de oportunista a héroe, de egocentrico a altruista y de prepotente a humilde, de sensato a equizofrénico.

Este es apenas el segundo trabajo como director de Daniel Sandu. Su cinta anterior, One Step Behind the Seraphim (2018), es un drama religioso situado en los años noventa. Mereció elogios de la crítica y lo dio a conocer como una promesa.

Ficha técnica

País: Rumania. Año 2021. DuracióN; 108 minutos. Dirección y guion: Daniel Sandu. Reoarto: Adian Titieni, Elena Purea, Judith State y Valerio Andriuta. Sinopsis: Un ex agente de Inteligencia, recibe la noticia de que su hijo se ha perdido en las montañas y viaja al lugar para encontrarlo. Después de días de búsqueda, reúne a su propio equipo de rescate, en franco conflicto con la patrulla local.