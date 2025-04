Shakira sacude sus caderas con Maluma como cómplice tras 29 años sin presentarse en Medellín

Shakira sacudió este sábado sus caderas y las montañas de Medellín con Maluma como cómplice, en su reencuentro con una ciudad que llevaba casi tres décadas sin estremecer con su música. La espera valió la pena.

Esa jovencita de 19 años, que en 1996 también se presentó en el estadio Atanasio Girardot, llegó con su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour' transformada en una poderosa 'Loba' que abrió su shows con 'La fuerte' y 'Girl like me', pero sin desprenderse de su esencia. Y así lo probó cuando fue a los clásicos 'Estoy aquí' y 'Antología' , esos que le había regalado a Medellín en su visita anterior.

"Medellín, esta noche somos uno", soltó la artista de 48 años de edad, y confesó lo importante que es para ella "cantar entre estas montañas, con la gente que tanto quiero... esto es un regalo".

Con su concierto en ascenso, le dio entrada a 'Empire' vestida de blanco y con guitarra en mano para exhibir su versión rockera en la que 'Inevitable' llevó al éxtasis a los espectadores.

"Se acaba de pagar la entrada", expresó una de las asistentes al primero de los dos conciertos de Shakira en la capital del departamento de Antioquia, en la que pintó de rosa el escenario para cantar 'Te felicito' y 'TQM' -sin Karol G-, pero con cuatro bailarinas para explotar esa mezcla de "Barranquilla-Medallo" que logró con la Bichota.

De ayer y de hoy

La reformada versión de 'Don't Bother' y 'Acróstico' recreó una atmósfera más íntima en la que evocó lo difíciles que han sido los últimos tres años, un momento que cortó de tajo con 'Copa vacía', La bicicleta' y 'La tortura', para mover las caderas con más contundencia al ritmo de 'Hips Don't Lie', antes de la sorpresa de la noche -con la aparición de Maluma- para interpretar 'Chantaje', un tema urbano que en su gira actual lleva un versión más salsera.

El 'Pretty Boy' fue el cómplice perfecto porque no solo cantó con la icónica artista, sino que además bailó con ella salsa, tras despojarse de la chaqueta para disfrutar de un instante único que culminó con 'Addicted to You', 'Loca', 'Soltera' y 'Única', para después volver a mirar al pasado con canciones como 'Ojos así' y 'Pies descalzos, sueños blancos' y evocar a la Shakira que quería comerse el mundo en sus inicios.

Para el cierre, la barranquillera eligió 'Te aviso, te anuncio', entre una especie de batucada, además de 'Ciega, sordomuda' -con mariachis-, 'Suerte' y 'Waka Waka', antes de cantar con su manada su himno 'Loba' y bajar el telón por lo alto con el éxito mundial 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', que retumbó por todas las montañas de Medellín.

Después del concierto del domingo en Medellín, una segunda fecha que abrió para compensar por el aplazamiento en febrero, Shakira arrancará la etapa estadounidense y canadiense de su gira con una presentación en Charlotte (Carolina del Norte), el próximo 13 de mayo, y culminará el 30 de junio en San Francisco (California).