DESAYUNO EN TIFFANY’S

Rienzi Pared Pérez

Santo Domingo, RD

Una joven hermosa vestida como princesa, en un amanecer soleado bajando de un taxi, y en una calle desierta de personas, se encuentra frente al escaparate de la tienda Tiffany’s en la quinta avenida de la ciudad de New York con un bocadillo acompañado de un café caliente, es verdaderamente mágico y encantador. Sin embargo, el director no solamente se encarga de brindarnos una escena hermosa, si no que nos da ese tiro de gracia con una banda sonora de fondo; que nos entona la música de Henry Mancini de la canción Moon River para matarnos de pasión del más fino arte cinematográfico.

Audrey Hepburn esteraliza a Holly Golightly quien lleva una vida fácil y alegre con aires de extravagancia en esta comedia con tintes de drama y romance, en el cual refleja ese nuevo modelo de mujer que adopta los cambios conceptuales de la moda en una sociedad consumista.

Audrey Hepburn es prácticamente la película completa. Está sencillamente sensacional; estupenda, hermosa, bella y cuántos epítetos podemos decir; porque resume toda la elegancia y el glamour combinado; todo esto con una canción que sirve para rematar a cualquier mortal como forma de inspiración amorosa.

La contraparte de la actriz es el actor George Peppard que hace el papel de un joven escritor, el cual espera de manera ansiosa, poder realizar una novela que sea del agrado del público; pero no llega cómo poder iniciar la misma, y queda prendado y enamorado de su vecina adornando todo su alrededor.

Los personajes nos reflejan esa soledad en las que viven; aunque pudieran tener algo de manera material y sienten ese vacío interior por lo que están condenados a entenderse el uno con el otro. La amistad tiene que irse consolidando con el tiempo, y aunque existen escenas donde la insinuación es el aspecto sexual, el director Blake Edwards lo coloca sobre la mesa de una manera sutil, dado el momento de la época en que se estrena la película para evitar algún tipo de censura.

Holly representa el tipo de mujer que se va desarrollando en un ambiente consumista, imponiendo una hipocresía social. El lucir. Es el estar a tono con la moda y consumir cada día más.

Todavía hoy se refleja esa fachada adornada con mentiras o medias verdades; nos hemos hecho esclavos del consumo. No es lo mismo calidad que cantidad de vida. Parte esencial de la trama es criticar ciertos estereotipos ubicándonos en ese contexto del hiperconsumo.

No obstante, el amor subyace en todo, y es ese amor entre nuestros protagonistas, tendrá que salir al final de la película bajo las bendiciones de una copiosa lluvia, y el de un animal indefenso que es liberado, de la misma forma en se libera el corazón para poder entregarse al otro de manera incondicional.

Curiosidades:

1)El autor del libro del mismo nombre era Truman Capote y quiso para la adaptación al cine que lo interpretara su amiga Marilyn Monroe pero al negarse, el papel fue a parar a manos de Audrey Hepburn quien sería un ícono en la década de los 60’s.

2)El título “Desayuno con Diamantes” proviene de una anécdota conocida en el círculo de amistades de Capote según la cual, alguien que no había estado nunca en Nueva York confundió la prestigiosa joyería con un glamoroso restaurante neoyorquino.

3)El director Blake Edwards habría elegido para el papel protagónico a Steve McQueen, sin embargo, el actor estaba rodando “Randall, el justiciero” y tuvieron que elegir a George Peppard.

4)El vestido creado para ella por Givenchi se convirtió en el segundo artículo de una película más caro. El traje fue subastado por 807.000 dólares el 4 de diciembre de 2006 en la subasta organizada por Christie's en Londres.

5)Fue nominada a cinco (5) Premios Oscar entre ellos: Mejor Guion adaptado; Mejor Actriz; Mejor Dirección Artística; Mejor Canción y Mejor Banda Sonora resultando ganadora en estos dos últimos encasillados.

(Las curiosidades fueron tomadas en la página web de Paramount Channel.es)

Ficha Técnica:

Calificación: 4/5 (Muy Buena)

Título: Breakfast at Tiffany’s. Año: 1961. Duración: 114 M

Del director Blake Edwards: Fue un cineasta estadounidense creador de la “La Pantera Rosa” y sus secuelas, filmes por los que alcanzó celebridad.