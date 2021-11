Se acerca la fiesta del ajedrez

Nelson Pinal Borges, MI & FIDE Trainer

Santo Domingo, R.D.

El Campeonato del mundo de ajedrez se efectuará entre el 24 de noviembre y el 16 de diciembre, junto con la "World Expo" en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, entre el actual campeón, el noruego Magnus Carlsen y el ruso Ian Nepomniachtchi, quien se ganó el derecho de jugar contra el noruego en el duro y difícil torneo de candidatos 2020-2021. El encuentro se disputará a 14 partidas de ritmo clásico y el primero que consiga 7.5 puntos será el ganador.

Magnus Carlsen, que cumplirá 31 años durante la competencia, ha conservado su título desde el 2013, cuando derrotó al entonces Campeón del Mundo Viswanathan Anand, de la India y es considerado uno de los talentos más grandes del ajedrez en su larga historia. Se graduó de Gran Maestro a los 13 años y es el número uno del mundo desde el año 2011.

El retador, Ian Nepomniachtchi, de 31 años, dos veces campeón ruso, ha conseguido mejores resultados contra Carlsen que la mayoría de los jugadores de la actualidad. Ellos se enfrentaron tres veces en torneos juveniles durante 2002-2003, con dos victorias a favor del jugador ruso que también derrotó a Carlsen en el Torneo Tata Steel 2021 y en el London Chess Classic 2017. El resultado total de Nepomniachtchi sobre Carlsen en partidas con control de tiempo clásico es de +4 -1 =6.

La rivalidad deportiva entre Carlsen y Nepo se verá reflejada cuando jueguen el match por el título mundial; ambos son amigos e incluso, han trabajado juntos en el análisis ajedrecístico. Esto hace que el encuentro sea aún más interesante porque ambos conocen bien sus respectivas debilidades y fortalezas.

Aunque Carlsen es el favorito, en los matches personales la psicología juega un papel importante; él ha jugado varios de estos encuentros defendiendo el título que ostenta y su experiencia en este terreno es superior a la de su rival. No obstante, se ha visto que cuando el campeón no está en buen momento, suele deprimirse y no parece manejar bien las derrotas (como cuando enfrentó a Serguei Karjakin en el año 2016 que casi le arrebata el título). Si el ruso logra un par de sorpresas iniciales en el match, podría poner literalmente "en jaque" el título que Magnus tiene desde hace más de diez años.

El fondo de premios será de 2 millones de dólares. El ganador obtendrá 60 por ciento del total, mientras que el 40 por ciento restante irá a manos del retador. Si el encuentro termina empatado luego de 14 partidas y se define en un desempate, el ganador recibirá 55 por ciento y el retador 45 por ciento. Antes de comenzar el match, cada jugador recibirá un pago inicial de 200.000 dólares que será luego deducido de su premio.

Desde el día 26, cuando se juegue la primera partida, la calidad y la emoción que nos brindará el evento será la gran atracción de la afición ajedrecística mundial, que podrá seguir en vivo en sitios como chess.com, chess24.com, bombchess.com e Internet Chess Club (chessclub.com), así como en uno de los sitios más favorecidos por los ajedrecistas, lichess.org. Las partidas comenzarán a las 4:30 pm hora de Dubai; la diferencia de horas con República Dominicana es de 8 horas, por lo que desde las 8:30 am se podrán ver online.