Juegue mejor los finales de torres

Nelson Pinal Borges, MI & FIDE Trainer

Santo Domingo, RD

Los Finales de torres son los más difíciles, comunes y variados porque como las torres son las piezas que más se demoran en desarrollar y cambiarse, al menos una puede llegar al final de la partida. Muchos de estos finales se aprenden de memoria, pero son tantos, algunos parecidos y otros muy diferentes que, para dominarlos en un buen por ciento de ellos, es también importante razonarlos. Eso solo se logra con el estudio de libros bien instructivos y si es posible con la amena explicación de un entrenador experto, ya que su estudio es engorroso y no tan atractivo como el estudio de la Táctica y la Teoría de las aperturas.



Los siguientes conceptos son los principales para adentrarse en el mundo de los Finales de torres, constituyen ejemplos que se pueden presentar en una partida y se cumplen en un gran porciento de los casos. Algunos ejemplos los ilustré con libros y partidas para que les sirva de guía al lector estudioso.



Conceptos fundamentales



1. Como en todos los finales de ajedrez, la centralización del rey es fundamental.

2. Una torre activa en séptima o segunda línea compensa un peón de menos.

3. La paciencia, como una necesidad y un arma imperiosa del ajedrecista, es muy importante para jugar bien estos finales.

4. La ubicación del rey que defiende es importante. Una casilla de diferencia puede cambiar el resultado de la partida. -Libro de Keres.

5. Para que un peón corone debe tener el apoyo de la torre y el rey. (Capablanca vs Tartakower, Nueva York 1924) -Libro “Mejores finales de Capablanca y Fischer” - Chess Informant.

6. Cortar el paso al rey contrario y limitar al máximo la penetración. (Philidor 1) – Libro “Finales prácticos de Paul Keres”.

7. Es necesario conocer el final de Lucena (el puente) –Libro de Keres.

8. Conocer el final de Philidor 2 (Gligoric vs Fischer, Estocolmo 1962) La torre detrás del peón para que el rey no pueda avanzar. – http://www.ajedrezpinal.com/un-final-sencillo-pero-muy-instructivo

9. En ocasiones es necesario defender la base de nuestros peones para penetrar con el rey a tomar peones, o apoyar a nuestros peones pasados. (Fischer vs Portisch, Estocolmo 1962) y (Spassky vs Antoshin, Sochi 1965) -Libro de A. Soltis “Convirtiendo la ventaja en victoria”.

10. Con ventaja no se debe permitir ningún contra juego a la torre enemiga (Marshall vs Chigorin, Barmen 1905) –Libro “El maravilloso mundo de los finales de torres” R. Spielmann.

11. La torre se debe situar detrás del peón pasado para que lo apoye en su avance (Lasker vs Rubinstein, San Petersburgo,1914) -Libro de Spielmman.

12. En ocasiones se sacrifica un peón para penetrar y apoyar al peón pasado. Capablanca vs Michell, Ramsgate 1929 y (Capablanca vs Tartakower, Nueva York 1924) -Libro “Mejores finales de Capablanca y Fischer” - Chess Informant.