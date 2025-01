Las Aguilas deben cuidar su nombre

Las Aguilas Cibaeñas tienen marca de 1-9 al cumplirse la décima fecha del round robin. Han perdido ahora 7 corridos, y naturalmente ya todo está perdido (desde que se pusieron en 1-6.)

Sería prudente que alguien de la directiva, su presidente Victor García Sued y su gerente general Angel Ovalles, se tomen un cafécito con el manager Yadier Molina para que le expliquen que èl tiene la responsabilidad de cuidar el nombre Aguilas Cibaeñas, que es una marca nacional e internacional en el beisbol.

Porque ahora resulta que muchos s estelares no aparecen en juego, y están participando jugadores de la banca y hasta gente que no estaba siquiera en roster. Como resultado de ello, las Aguilas están entregando sus juegos, y eso no debe ser. No están ofreciendo competencia.

Ellos deben seguir con la disciplina y el coraje que Yadier experimentó en sus casi 20 años de MLB. Sus jugadores principales, aquellos que iniciaron en la alineación esta semifinal, deben seguir accionando cada día, los 9 innings, Porque eso es ser profesional. ¿O es que esos peloteros no saben que todavía les quedan dos quincenas por cobrar?

LOS ARBITROS: He pedido a la Lidom un reporte al día de las revisiones de jugadores en el presente campeonato, de la regular y la semifinal. Porque veo que es muy frecuente los equívocos o errores de los árbitros, y es bueno constatar los porcentajes.

Este domingo, como un evento cercano, en el tercer inning de las Aguilas se pidieron tres revisiones y los árbitros “las perdieron todas”.. Una en segunda con un robo de Geraldo Perdomo, otra en tercera con un corrido de base del propio Perdomo, y una tercera cuando el antesalista rojo, Junior Caminero, capturaba un globito en zona de foul, pero la bola se le salió del guante cuando hacìa intento de tiro. De 0-3 para los árbitros en una entrada es algo que llama la atención.

INCREÍBLE: Otro caso espectacular sucedió en el partido de este domingo de Escogido-Aguilas. Caminero disparó un elevado que dio contra la verja del jardín central, pero la pelota se perdió en un hueco que hay entre el final de la primera colcha y el comienzo de la segunda. Por lo que vi en TV, el hueco es grande, y existe allí hace muchísimo tiempo. Esas deben ser dos colchas perfectamente unidas, sin hueco. ¿Se entiende eso?:

NOTAS DE LIDOM

- Junior Caminero se ha adueñado del play, y desde luego de la fanaticada roja. El hombre hace de todo, batea para promedio, jonrones, dobles, y lidera la semifinal en empujadas.. Por aquí andan los ejecutivos de Tampa Bay, incluyendo el manager Kevin Cash, y según informó el equipo le han dado visto bueno para que siga en acción hasta donde llegue el Escogido..Luego de su juego dominical ante las Aguilas, Caminero tiene promedio de .412, con par de jonrones y 12 empujadas. Pinta como el MVP..

- Carlos Paulino inició ayer en la receptoría de las Aguilas , y en la banca estaban sus dos importados, Christian Bethancourt y Roberto Pérez, el boricua que debutó el sábado. Eso llamó mi atención porque Paulino no pudo batear en la regular (de 43-3, para .070)… En la alineación de este domingo no estaban los dos catchers importados, Christopher Morel, Carlos Peguero, Jonathan Villar, Anthony García (que no batea), Erick Mejía ni Juan Lagares.

- En la Lidom ahora tenemos dos pequeñitos “enanos”, trabajando para dos equipos… Hay uno con Escogido y otro con las Estrellas, que habría sido invitado por Robinson Canó desde los Diablos Rojos de México…. Y yo les digo que si algún otro club quiere, que vaya al ensanche Kennedy, cerca del play Quisqueya, que ahí hay una comunidad de “pequeñitos”.

- Aderlin Rodrìguez, el ganador del MVP en las dos principales premiaciones del torneo, no ha estado nada bien. Batea de 24-6 para .250 con 0 jonrón, 3 empujadas… Su último jonrón de la serie regular fue el 12 de diciembre, hace un mes..¿Qué le pasó, perdió la “conexión”?..En inglès, a eso le dicen que perdió el “Timing”.

- Si usted no se ha enterado, lo que queda del round robin es lucha de tres: Escogido, Licey y Estrellas, buscando dos puestos en la final. Licey ha ganado a los verdes las dos últimas finales, el Escogido tiene una sequía 8 años seguidos sin ir a una final.

UN POCO MAS

La ACDS, Asociaciòn de Cronistas Deportivos de Santiago, celebró su tradicional recordación de los caìdos de Río Verde, la tragedia de 1948 en la cual fallecieron 32 personas, incluyendo peloteros del equipo de Santiago. De eso se cumplieron 77 años. El presidente de la ACDS es Amèrico Cabrera.

- La ACD celebrò elecciones de una nueva directiva este sábado 11, y fue reelecto el amigo Amèrico Celado, quien va a su segundo período. Celado no tenía contrincante, así que fue una especie de “proclamación”. Felicitaciones y que siga adelante.