Masculinidad tóxica, ¿maternidad pretenciosa?

“Mother” (2009) es un drama de suspenso dirigido por Bong Joon-ho y coescrita entre el mismo

director y Park Eun-kyo.

Esta era la obra maestra de Bong Joon-ho —previo a su más reciente “Parásitos” (2019)— aunque tenga presentes los temas comunes en su filmografía. Se destaca por ser su filme más atípico, emocional y personal.

“Mother” trata más allá de su sinopsis, de uno de los temas más complejos pero necesarios del

séptimo arte: la masculinidad tóxica. Si bien este tema es considerado de manera diferente en el

continente asiático, el terror y soledad que pasan los personajes pueden servir como una purga

emocional para cualquier espectador.

Otro tema no menos importante es el de la maternidad tóxica —mejor conocida como la

sobreprotección y la maternidad de estilo helicóptero. El personaje de la madre, magistralmente

actuado por Kim Hye-ja, le da un toque más ambiguo y misterioso al filme, pero que lo hace más

especial.

Bong Joon-ho es conocido por su magistral y fina dirección a través de los lugares más comunes y realistas. Si bien el mismo director fue alabado por la cinematografía y diseño de producción de

“Parásitos”, es en esta película donde comienzan a verse destellos de esa cinematografía simple

pero efectiva. A través de esos primeros planos que hacen relucir las actuaciones más sutiles, el

director fue capaz de mostrar su lado más incómodo pero emocional.

Se debe mencionar otra vez por si no quedó claro: a pesar de que este filme sea dirigido por Bong

Joon-ho, aquí no van a encontrarse con una comedia negra al nivel de “Parásitos”, ni un misterio

como “Memories of Murder”. Estamos hablando de uno de los filmes más atípicos del director,

pero una obra maestra emocional única en su especie.

Véanla, se las recomiendo.

Ficha técnica

Título original: Madeo; Duración: 128 min.; País: Corea del Sur; Música: Lee Byung-woo;

Fotografía: Kyung-Pyo Hong; Reparto: Kim Hye-ja, Won Bin, Jin Goo, …; Productora: Barunson,

CJ Entertainment; Sinopsis: Hye-ia es una madre soltera. Do-Joon, su hijo de 27 años, es tan

ingenuo e inmaduro que sigue dependiendo de ella. Su conducta es estúpida o simplemente

peligrosa. Es una constante fuente de preocupación para todos. Un día, aparece una joven muerta en un edificio abandonado y Do-joon es acusado de su muerte. Seleccionada por Corea del Sur como candidada al Oscar 2010 en la categoría de película de habla no inglesa. (FILMAFFINITY)