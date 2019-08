Beneficios de jugar ajedrez

Nelson Pinal Borges

MI & FIDE Trainer

Santo Domingo

El Ajedrez es un juego que ha marchado a la par del desarrollo de la Humanidad durante cientos de años y que es practicado por millones de personas que comprenden, además de su belleza, sus valores humanos y culturales.

La práctica del Juego Ciencia no sólo proporciona satisfacción competitiva, también aporta diversos beneficios a sus practicantes; investigaciones recientes permiten afirmar que el mismo ayuda a demorar la posible aparición de la enfermedad neurodegenerativa llamada mal de Alzheimer.

Capacidades intelectuales que desarrolla el Ajedrez

Destacados investigadores han reconocido los múltiples beneficios que brinda el Ajedrez en las áreas del desarrollo de la capacidad intelectual y de las habilidades de inteligencia emocional y afirman que el milenario juego constituye una herramienta para el mejoramiento del coeficiente intelectual y el rendimiento escolar de los niños y jóvenes que lo han practican.

Atención y concentración: esta es una de las capacidades que más rápidamente promueve el Ajedrez. El desarrollo de una partida puede ser arduo, con múltiples alternativas y dentro de un límite de tiempo significativo. Una desatención durante la partida puede contribuir a realizar jugadas erróneas que conllevan a la pérdida de la misma.

Por lo tanto, el ajedrecista debe mantener un altísimo grado de atención y concentración durante el juego. Este mejoramiento en la capacidad de concentración se llega a manifestar también en otras áreas de desempeño de la persona.

Análisis y síntesis: durante la partida de Ajedrez, el jugador se enfrenta en cada jugada a múltiples alternativas y a la necesidad de contrarrestar las amenazas del contrario. Esto implica que deba analizar múltiples alternativas de respuesta y sintetizar cuál es la más apropiada.

Resolución de problemas y toma de decisiones bajo presión: durante la partida, el ajedrecista enfrenta diferentes problemas para los que debe definir y aplicar una estrategia de solución bajo la presión del tiempo.

Memoria: debido a la multiplicidad de variantes que se calculan ante cada jugada durante una partida, y al relativo tiempo con que cuenta para escoger la mejor respuesta, una buena memoria es un aliado muy importante para el ajedrecista.

Creatividad e imaginación: en el Ajedrez no es suficiente tratar de seguir patrones de jugadas estudiadas o practicadas previamente. El ajedrecista debe imaginar posiciones distintas a la que está presente en el tablero y definir estrategias que le permitan llegar a ellas.

El razonamiento lógico-matemático: el tipo de razonamiento empleado en el Ajedrez es similar al utilizado en las Matemáticas. Algunas investigaciones han mostrado una importante correlación entre la práctica del Ajedrez y el mejoramiento de las habilidades lógico-matemáticas, fundamentalmente en los niños y jóvenes.

Habilidades de inteligencia emocional que desarrolla el Ajedrez

Control emocional: el desarrollo de una partida de Ajedrez requiere de un alto grado de control emocional. Un jugador no se puede dejar llevar por la ira o la frustración ante una mala jugada realizada, pues podría no lograr recuperarse y perder la partida. Ante una mala jugada propia, el ajedrecista debe actuar de forma fría para que el oponente no lo perciba y definir una nueva estrategia para sobreponerse al error.

Sentido de transparencia: El jugador debe aprender a ser honesto e íntegro consigo mismo y con quienes le rodean. El Ajedrez se promueve la honestidad y la integridad de la persona.

Adaptabilidad: Durante el desarrollo de una partida se presentan situaciones inesperadas, que exigen al jugador adaptar sus estrategias de acuerdo a la nueva situación en el tablero de juego.

Sentido de logro y autoestima: El Ajedrez es un combate mental en el que el dominio del carácter es importante para ir subiendo el nivel de juego mediante el estudio, esfuerzo y la práctica. La suerte no es un factor de importancia en el juego; es el mejoramiento de las habilidades y los conocimientos técnicos del jugador el que le hará vencedor.

Empatía: En el Ajedrez es muy importante comprender la estrategia del oponente e interpretar sus emociones para anticiparse a sus acciones.

Trabajo en equipo y colaboración: A pesar de ser un juego individual, en el Ajedrez también se compite por equipos. Para tener éxito se desarrolla una colaboración entre todos los miembros del equipo.

Iniciativa: El éxito en el Ajedrez requiere de mucha iniciativa y creatividad durante el desarrollo del juego.