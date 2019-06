Estos son los booktubers más populares en internet

Carolina Pichardo

Santo Domingo

La comunidad de booktubers ha crecido con el tiempo. A ciencia cierta no se sabe con exactitud cuántos existen en la actualidad, cada día los jóvenes se han motivado más en compartir su pasión por la lectura a través de la plataforma YouTube.

Hay algunos que incluso tienen cientos de miles de suscriptores en todo el mundo que ven sus audiovisuales para conocer cuáles son las novedades literarias o simplemente para saber la opinión de su booktuber favorito sobre un libro.

Estos son los booktubers más seguidos del mundo:

Clau Reads Books

Claudia Ramírez (Clau reads books) inició su canal de YouTube en 2013. Desde entonces fue escalando como una de las influenciadoras de libros más importantes de la comunidad hispanohablante.

Actualmente tiene más de 432 mil suscriptores en su canal, que ha crecido gracias a su constancia en subir un video semanal.

Sus videos más vistos son “Recomendaciones mis sagas y trilogías favoritas”, “Top 10: ¡Recomendaciones de libros de romance!” y “Top 10: Libros que me han hecho llorar”, que cuentan con hasta 600 mil reproducciones.

El año pasado Clau publicó “El príncipe del sol”, su primer libro bajo la editorial Planeta.

PolandbananasBOOKS

Christine Riccio forma parte de la comunidad de booktubers anglosajones desde hace más de nueve años.

(PolandbananasBooks) ha acumulado más de 407 mil suscriptores hablando de sus libros favoritos.

Sus videos más vistos son “HARRY POTTER NERD OFF with Brizzy Voices & Tessa Netting | XTINEMAY”; “Literal book titles” y “Cry me a book river”.

Este año Christine también publicó su primer libro “Again, but better”.

Abookutopia

Sasha Alsberg es una de las booktubers estadounidenses más populares del mundo. En la actualidad tiene más de 370 mil suscriptores con quienes comparte sus gustos literarios.

Los que han acumulado más visitas son los de recorridos por sus estanterías y la recopilación de sus libros favoritos.

Al igual que en los demás casos, Booktube le abrió la puertas para escribir su primera novela “Zénit”

Las Palabras de Fa

La mexicana Fa Orozco creó el canal agosto de 2012. Desde entonces este ha crecido: tiene 352 mil suscriptores, y habla tanto de clásicos como de libros contemporáneos.

Sus videos más visitados son los booktags o reseñas como la del libro “Si no despierto”, de Lauren Oliver, así como la comparación entre el libro y la película de “El niño con el pijama de rayas”.

Jesse the reader

Jesse es el booktuber masculino más famoso. Su canal abrió en 2012 y cuenta con más de 331 mil suscriptores.

Sus clips más populares son “25 señales de que eres adicto a los libros” y una entrevista con la autora Sarah J. Mass.