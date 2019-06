BookExpo: el evento neoyorquino que convoca a las celebridades de la literatura

Carolina Pichardo

Santo Domingo

Con un espacio de 170 metros cuadrados el Javits Center es el lugar ideal para celebrar todo tipo de convenciones. Las de maquillaje y comics son parte de las más visitadas cada año en la Gran Manzana, pero también existe una que ha atraído con los años a miles y miles de amantes de la literatura de todo tipo.

A finales de mayo y principios de junio de cada año se celebran en este lugar dos actividades, una más privada que la otra, que tienen el fin de dar a conocer las novedades literarias que serán publicadas en los próximos meses.

BookExpo se realizó desde el 29 al 31 de mayo, en el edificio 0000ubicado en la ciudad de Nueva York, y esta tiene la peculiaridad de que no se venden libros y es dirigida a aquellos que están vinculados al mundo editorial o a la difusión del contenido literario en los medios de comunicación o plataformas sociales como son YouTube y Blogger.

En esta no solo se tiene un contacto directo con las casas editoriales más destacadas de Estados Unidos, sino que también con las independientes que quieren promocionar con los visitantes las copias avanzadas (Arcs) de los libros.

Quienes aman este tipo de convenciones tendrán la oportunidad de que estos libros sean firmados por los autores anglosajones del momento como ocurrió en esta oportunidad: Rick Riordan (The hidden oracle); Rainbow Rowel (Pumpkin heads); Marie Lu (Rebel) ; Kerri Maniscalco (Capturing the devil); Tarryn Fisher (Followers); Joe Hill (Full throttle); Tarryn Fisher (The wives); Stephen Chbosky (Imaginary friend); The beautiful (Renée Andieh); Jennifer L. Armentrout (The burning shadow); entre otros escritores.

Largas filas

Como el acceso para este evento es muy exclusivo, las boletas sobrepasan los 200 dólares estadounidenses. A pesar de esto, la organización otorga pases especiales a bibliotecas, instituciones y miembros de la prensa para que puedan promover estos ejemplares entre estudiantes o a un público interesado en la literatura.

La variedad de escritores y celebridades del mundo de los libros era tan amplia que de querer ver de cerca y obtener firmas exclusivas era necesario estar en las afueras del Javits Center desde antes de las 6:30 de la mañana, debido a que a las 7:30 los organizadores comenzaban a dar una cantidad limitada de tickets.

Aunque había un público interesado en buscar boletos para Joe Hill y Rainbow Rowel, también había una parte de este que “madrugó” para tener la oportunidad de tomarse fotografías con la actriz estadounidense Alyssa Milano, reconocida por participar en la serie de televisión “Hechiceras”.

También era común escuchar en la fila que querían tener acceso especial a la firma del luchador d de la lucha libre de la WWE, John Cena, quien acumuló a más de 200 fanáticos.

Al evento asistió la galardonada con un premio Oscar, Lupita Nyong’o, quien firmó afiches de su primer libro infantil “Sulwe”.

Otro que logró provocar la emoción de los visitantes fue Rick Riordan, conocido por escribir los libros de Percy Jackson.

Pero también había escritores que estaban haciendo su debut en el mercado. Una de estas era Brittney M. Morris, quien lanzará su novela “Slay” el próximo 24 de septiembre; Lindsay Lackey con “All the impossible things”, que se estrenará este otoño; Phil Stamper, con “The gravity of us”, libro que saldrá al mercado en invierno de 2020, entre otros títulos.

Como en esta actividad los libros son prácticamente gratis, las largas filas no se hacían esperar. Por todos lados, no importa por donde quisieras caminar, había colas que daban vueltas y vueltas con obras contemporáneas con grandes expectativas entre la comunidad de lectores.

Los dos días posteriores a BookExpo también se celebra en el mismo local Bookcon, que es una actividad a la que puede acceder cualquier fanatico a los libros.

En esta el tipo de público que asiste es uno más joven y como es realizada siempre el primer fin de semana de junio, en el que muchos adolescentes ya están en vacaciones de la escuela, es común que haya filas desde la madrugada.

BookCon no es tan exclusiva como BookExpo debido a que como se paga una cuota mucho menor que la predecesora, pues una gran parte de los libros están en venta, aunque también hay diferentes formas de conseguir obras de estreno gratuitas.

Una de las ventajas de esta convención literaria es que asisten más escritores que en BookExpo.

En la versión realizada el 1 y 2 de junio fue John Green, destacado por escribir novelas como “Bajo la misma estrella” y “Buscando Alaska”.

También fue Nic Stone, autora de “Dear Martin” y “Odd one out”; Jenny Han de “A todos los chicos de los que me enamoré”; Marissa Meyer, de la saga Cinder; y por supuesto la siempre esperada Cassandra Clare, escritora de la saga de Cazadores de Sombras.

Por primera vez fue a firmar libros E.L. James, de “Cincuenta sombras de Grey”, quien en esta ocasión promociona su más reciente libro “The Mister”.