Angely Moreno: De cubrir diarismo a las ciencias políticas

Llegué porque un amigo me dijo que había un programa donde uno podía hacer pasantías, así que me inscribí para venir al Listín Diario; en ese momento mi sección preferida era Deportes, ya que me gustaban mucho.

Recuerdo cuando entré a la sección el editor me hizo tres preguntas de deportes, para ver si yo manejaba. Le contesté la primera bien, la segunda y en la tercera le dije que no tengo esa información, y él me respondió: “felicidades, acabas de responder las tres preguntas bien, porque de lo que no sabemos, no podemos hablar”.

Recuerdo que la primera vez que yo estuve aquí, que para el año 2012 Twitter estaba en su apogeo, pero en República Dominicana no se conocía tanto, así que yo introduje a través de esta red social que se colocara una columna con los tweets más destacados.

Yo estudié periodismo para tratar temas sociales y aunque me interesaba el deporte, ver como uno de mis trabajos, uno sobre el trato del Parque del Este, ayudó a la remodelación del parque fue muy gratificante.

Me siento agradecida de las relaciones y las amistades que hice en mi casa el Listín, es algo que todavía hoy, con mi segunda carrera que es política , yo digo, si yo no hubiese pasado por el Listín Diario, si no hubiese pasado por la comunicación, no hubiese tenido el alcance que tengo ahora, porque ese escalón era necesario.

De manera especial agradezco mucho al director Miguel Franjul, porque siempre llegaba a la redacción y nos sentábamos a hablar de temas políticos, inquietudes que yo tenía y siempre tuvo un trato muy familiar hacia mí y los demás empleados. Él siempre era muy cercano, te daba muchos consejos y estaba ahí para apoyarte y ayudarte a aprender más.

Siento que logré lo que quería, pero me gustaría en un momento determinado, volver al Listín Diario como columnista o en algo donde yo pueda aportar a nivel objetivo de la realidad política de la República Dominicana.