Según People, Demi Moore es la mujer más bella del mundo

A sus 62 años, Demi Moore fue nombrada como "la mujer más bella del mundo" por la revista People.

La actriz reveló que llegó a "torturarse" y "castigarse" por su apariencia, pero ahora considera que su salud es lo primordial. Asimismo, afirmó que vivió una etapa incómoda a los 5 años, cuando tuvo que lidiar con ambliopía, que produce visión deficiente y desviación de un ojo.

"Ahora tengo una relación mucho más intuitiva y relajada con mi cuerpo. Confío cuando me dice que necesita comer, que tiene sed. Hoy escucho a mi cuerpo y tengo mucho menos miedo. De joven, sentía que mi cuerpo me traicionaba", contó.

La protagonista de "The Substance" recurre a la meditación y una alimentación rica en nutrientes sin carne para mantener su belleza, aunque admitió que consume bebidas energizantes.

Demi Moore ha envejecido en Hollywood, pues hizo su debut en la película "Decisión" en el año 1981, sin embargo, recibe con aceptación esta etapa de su vida.

"Aprecio más todo lo que mi cuerpo ha pasado y que me ha traído hasta aquí", dijo.

"No significa que a veces me mire al espejo y no diga: 'Dios mío, me veo vieja' o 'Ay, se me está cayendo la cara'; lo hago. Pero puedo aceptar que así es como estoy hoy, y sé que la diferencia hoy es que no define mi valor ni quién soy", señaló.