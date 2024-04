Plástico: amigo o enemigo mortal del planeta

No recuerdo cuando empecé a hacerlo, pero para mí es normal tener un espacio en la mochila destinado para la basura (papel, plásticos, botellas) porque no me gusta tirarla a la calle; acción que poco a poco he ido inculcando en mis hijos, al punto que mi pequeña de cinco años entiende que las personas que no echan los desechos en el zafacón son “mal educados”.

Hoy se hace un llamado a concienciar sobre el cuidado de la Tierra, bajo el lema: “Planeta versus plásticos”.

Usted que está leyendo este artículo haga un ejercicio conmigo: mire las calles a su alrededor, intente contar de manera rápida la cantidad de desechos plásticos que ve. Recorra una cuadra y haga un conteo de todo cuanto vea que este fuera del zafacón, e incluso aquella funda llena de residuos que dejaron por ahí entendiendo que el camión la recogería.

¿Terminó? Cierto que la cantidad sobrepasó a los 20 objetos, por poner un número. Ahora imagine esa misma cantidad triplicada en cada acera, calle o punto de recogida del Gran Santo Domingo.

¿Mucho? Lo creamos o no es nuestra responsabilidad que esa botella de agua, la envoltura del dulce que me comí, la bolsa de la galleta que merendé terminara en las rejas del drenaje pluvial o bien contaminando la ciudad.

Un tema viejo

El 18 de julio una ola de basura inundó una gran cantidad de kilómetros del Mar Caribe, producto de la crecida de los ríos Isabela y Ozama luego del paso de la tormenta Beryl.

En el 2018 fuimos el centro de atención en las noticias nacionales e internacionales, ya que el 18 de julio amanecimos con una ola de basura que inundó una gran cantidad de kilómetros del Mar Caribe, esto producto de la crecida de los ríos Isabela y Ozama luego del paso de la tormenta Beryl.

A raíz de esto, el país salió en muchos medios internacionales, algunos realmente sentimos vergüenza de que vieran nuestra debilidad, pero como se dice en la jerga popular: “el dominicano pone candado después que le roban, pero ni viendo el peligro medioambiental que representa, hicimos algo para cambiarlo.

Para ese año se generaba a nivel global alrededor de 300 millones de toneladas de plástico anualmente, por lo menos la culpa no es solo de ‘Quisqueya’ (la ya no tan bella cuando se llena de basura), de esta cantidad unos ocho millones de toneladas terminaban en los océanos.

En el 2019 el cineasta José María Cabral, junto a Nashla Bogaert producieron el documental “Isla de plástico”, a través del cual exponían una problemática que afecta no solo República Dominicana, sino también el vecino país de Haití.

Allí se mostró que solo en el vertedero de Duquesa intervienen muchos actores interesados en la “basura”, pues solo en ese depósito se reciben diariamente alrededor de 4,000 toneladas de desechos que provienen del Gran Santo Domingo.

A parte de esto se muestra cómo queda afectado todo el suelo, los ríos, los océanos, los peces y hasta la calidad de vida de los dominicanos.

Entre los puntos importantes que resalta el documental, es el hecho de que el plástico no se degrada, al menos no tan fácilmente, y lamentablemente es un recurso muy utilizado en todos los ámbitos del diario vivir, siendo incluso su producción el sustento de miles de familias; lo mismo que su recolección y clasificación para aquellos que trabajan en los vertederos.

Siguiendo esta misma línea, la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) y el Banco Interamericano de Desarrollo publicaron un informe en 2021 donde registran que en el país se producen unas 88,000 toneladas de residuos plásticos anualmente, hasta el momento son los datos más actuales, pero es muy seguro que para esta fecha la cantidad haya aumentado.

¿Qué es realmente el plástico?

Aunque pareciera una pregunta tonta, es bueno definir qué es el plástico. Este material, es un polímero orgánico de gran tamaño que se moldea con el calor y la presión.

Sean bolsas, envases para alimentos, utensilios del hogar, desechables, juguetes, mobiliarios, electrodomésticos, desde 1907, cuando el científico Leo Baokeland inventó la baquelita (el primer plástico termoestable) este material ha evolucionado en diversas variantes y usos.

Entre las características que tiene este elemento, además de que es moldeable, es que es resistente, es flexible y una vez que alcanza su forma final es difícil de degradar.

Precisamente esta última cualidad es que lo hace tan útil para la humanidad, y a la vez tan peligroso para el medio ambiente, pues ciertamente hay productos que los preferimos por ser plásticos y que duren en el tiempo, pero no pasa lo mismo cuando hablamos del plástico de un solo uso, ya que su uso desmedido y despreocupante se ha traducido en un impacto negativo para el planeta.

Y no es noticia nueva para ningún ciudadano que hoy este sigue siendo el primer problema ambiental del país.

Una huella difícil de borrar

Un botella plpástica tarde alrededor de 500 años en descomponerse, razón que la hace tan peligrosa para la biodiversidad.

Si bien es cierto que el plástico ha venido a facilitar la vida cotidiana, también lo es el hecho de que los plásticos de un solo uso con el tiempo han generado más mal que bien.

Entre los actores principales causantes de mayor contaminación se encuentran las botellas PET, las bolsas o fundas y el foam, siendo este último uno de los más peligrosos pues su tiempo de vida tarda alrededor de 1,000 años en degradarse, y según expertos puede pasar este tiempo y aún este material permanecer intacto.

Una vez utilizados los diferentes tipos de plásticos de un solo uso, son desechados por la mayoría de las personas. Al llegar a los vertederos los “buzos” encargados de buscarlo para su reciclaje, pues se encarga de clasificar cuál sí y cuál no.

La realidad es que no todos los plásticos que llegan son reciclados, pues aunque existen compañías con personal que se encarga de recoger este material para luego ellas realizar el proceso de reciclaje, la realidad es que no todos terminan reusándose.

El año pasado Amy Landis, Ingeniera Civil y de materiales, explicó, en el marco de las capacitaciones para el personal de la Asociación Dominicana de la Industria de Plástico (Adisplast) realizadas en INTEC, que: “En República Dominicana se generan anualmente 88,000 toneladas de residuos plásticos, de los cuales el 75% es mal manejado, según estudio realizado por la Asociación de Industrias de República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, el 73% de los plásticos se envían a vertederos y el 19% se incineran, dejando solo un 4% reciclado”.

Los que no terminan en una paca de reciclados, pues terminan en los ríos, playas y océanos, dañando no solo el ecosistema propio de la vida marina que allí vive, sino también la calidad de la pesca que se realiza para consumo humano.

Otro de los factores que tiene causa daño, aunque sea simple, es la gran cantidad de residuos que se forman en los lugares donde poco a poco se va acumulando estos productos.

No hay que recordar el 18 de julio del 2018, solo hay que darse una vuelta por la prolongación 27 de febrero y echar un vistazo a la cañada de Guajimía, que parece ser mitad agua y mitad foam. O bien puede darse una vuelta por algunos puntos estratégicos de recogida de basura del Gran Santo Domingo y ver cómo la contaminación se adueña de los espacios que suponen deberían mantenerse limpios y embellecer los barrios.

Y no hablemos cuando llueve, pues las últimas aguas torrenciales que han pasado por el país nos han mostrado que no es un asunto solo de que el drenaje pluvial esté tapado, es que precisamente se tapa porque el factor humano no contribuye a que esto no suceda.

Reciclar en RD

En RD existen empresas que trabajan con plástico reciclado como materia prima para sus nuevos productos.

En 2020 entró en vigor la Ley 225-20 de Gestión Integral y Co-Procesamiento de Residuos Sólidos, a través de la cual se crea el marco legal que busca prevenir la generación de residuos sólidos, establecer un marco jurídico, pero sobre fomentar su reducción, el reciclaje y la reutilización de estos desechos.

A raíz de esto se firma un acuerdo entre la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED), la Asociación Dominicana de Industrias Plásticas (ADIPLAST) y la Asociación de Industrias de Bebidas Gaseosas (ASIBEGAS), donde unas 20 industrias se comprometen a diseñar o rediseñar las botellas PET que usan para envasar sus bebidas, de manera que estas pueden ser más seguras y disminuir el impacto negativo.

Además de estas empresas, existen grupos que se han dedicado a realizar también esta labor, entre ese están ReciclaplusRD, Fundación 3R, Nuvi, y más. Estos se dedican a recibir plásticos y otros materiales para luego destinarlos a un mejor uso.

A parte de este acuerdo existen algunas empresas que realizan trabajos con plástico reciclado, como lo es Skyplast. SRL, que mensualmente reciben 170,000 kg de plástico el cual convierten en materiales de consumo cotidiano como sillas, gaveteros, ‘guacales’, chancletas y otros productos. De esta forma reducen y eliminan el uso de materias vírgenes.

Otras empresas como Plásticos Duralon, Polyplas y Europlast también reciclan desechos y los utilizan como materia prima para crear productos de uso cotidiano.

Cilpen Global es otra compañía que ha tomado en serio el reciclaje. Ubicado en Santiago, a la fecha llevan más de 25,000 toneladas de residuos tratados mensualmente, de las cuales unas 2,300 toneladas corresponden a plástico y unos 650 millones de botellitas.

Todo el plástico que reciben es separado, clasificado por tipo o color, se limpia de las impurezas en máquinas especializadas, y luego es compactado hasta formar grandes pacas que exportadas a países como Estados Unidos, China, Alemania, México y Honduras, quienes se encargan de darles un nuevo uso.

Analiza y detente

Como dice por ahí “Roma no se construyó en un solo día”, llevará meses, quizás años, en que como dominicanos aprendamos la lección: el plástico es amigo de nuestra comodidad, pero enemigo para el bienestar de nuestra casa: el planeta Tierra.

¡Pero no es imposible! Las grandes cosas tienen pequeños comienzos, y no hay mejor día para comenzar que hoy. Yo comienzo: seguiré viajando con mi basura en mi mochila antes que verla tirada en la calle, continuaré eligiendo opciones para no usar plástico y no me cansaré de educar sobre el tema mientras manos para escribir y voz tenga.

¿Y usted? ¿Qué acción real, consciente y permanente tomarás hoy a favor de tu casa, la de tus hijos y las futuras generaciones? Está en tus manos, ¿ya lo decidiste?